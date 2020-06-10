挺韓團體13日上凱道 警方核准集會申請

中央社 / 台北10日電

「罷韓」通過，挺韓團體申請13、14日在凱道集會表達追悼高市議會議長等訴求，北市新工處昨天核准相關路權。台北市警察局中正第一分局今上午收到集會申請，經審查後核准。

挺韓團體「韓家軍鐵粉聯盟」8日在臉書發文表示，為追悼在住家大樓墜樓身亡的高雄市議會議長許崑源，並還高雄市長韓國瑜公道，呼籲韓粉勇敢站出來，申請13、14日在總統府前的凱達格蘭大道集會，訴求要替天行道。

此外，香港邊城青年、台灣人權促進會等19個民間團體昨天也宣布，13日將於自由廣場前舉行「抗爭未完，台港同行」反送中一週年613晚會。

台北市新工處昨天證實，2場活動皆已核准路權，申請人可向警方申請集會遊行。

中正一分局今天表示，上午已收到挺韓團體申請13日、14日在凱道集會的申請書，經審查後已核准通過；「反送中」民團晚會的集會申請，也通過審核。

凱道集會活動主辦單位，包括有愛台灣聯盟、第三勢力333政黨團結聯盟、民主黨（民主監督聯盟）和共和黨等團體在內。

台北市警察局長陳嘉昌昨天也說，13日挺韓及「反送中」活動兩場活動分別在凱道及自由廣場舉辦，若有違法行為，警方一定強力執法、究辦，呼籲雙方參與活動的民眾要理性和平，不要發生衝突。

北市 反送中 警察

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