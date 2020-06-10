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韓粉求解問96萬票8小時開完「見鬼」 事實查核中心指出兩謬誤

聯合新聞網 / 綜合報導
罷韓通過，挺韓支持者哽咽聲援情形。此為示意圖，與新聞當事人無關。記者劉學聖／攝影
罷韓通過，挺韓支持者哽咽聲援情形。此為示意圖，與新聞當事人無關。記者劉學聖／攝影

高雄市長韓國瑜遭罷免，罷免同意票超過93萬票。一名女子7日在「高雄市政國瑜監督後援會」中貼文求解，指出高雄罷韓投票作業有問題，她點出高雄當天的投票所數，對應96萬張票投票所需時間，認為當天包含防疫作業就得花掉一到兩分鐘，何況排隊並未一直持續，她質疑：「怎會有96萬票呢？」、「我們是見鬼了嗎？」

一名女網友在「高雄市政國瑜監督後援會」中貼文：「民女求解，1823投票所，總得票96萬，換算一小時需66人投完票，且在1-2分鐘內完成量體溫，核對身份，蓋章，領票，前進用印，前進投入票箱，如此8小時排隊不間斷才能達96萬，怎麼在1-2分鐘完成流程？排隊沒持續啊，那怎會有96萬票呢？老天！我們是見鬼了嗎？」

擷自「高雄市政國瑜監督後援會」
擷自「高雄市政國瑜監督後援會」

台灣事實查核中心9日在謠言風向球內討論此事，PO出一篇釋疑文，並指出女網友在計算當天投票數時，似乎犯了兩大謬誤。

查核中心先是貼出傳言中所用的數學公式「960000（總票數）/1823（投開票所數）/8小時=65.8人」，其中「預設投票所動線每次只開放一人投票」有問題，並解釋，投票所動線有四道關卡，包括量體溫、核對身分證與領票、圈票用印，及最後的將投票入票匭，此公式預設A投票完成所有關卡後，才開放第二人是錯的。真實的投票情況中，投票所動線並未淨空，多位投票人可在同一時間內在不同關卡進行投票程序。

其二，公式還犯了一個大家都知道的謬誤。即預設每一投票所僅有一個圈選處。以真實情況來說，投票所會依該區的選民人數作調整，多半來講，每處投票所至少會有兩個圈選處。

根據中選會指出，高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案投票人總數為229萬9,981人，投票人數為96萬9,259人，投票率為42.14％，有效票為96萬4,141票，其中同意罷免票數為93萬9,090票，佔97.40%；不同意罷免票數2萬5,051票，佔2.60%，無效票為5,118票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。中選會9日也在官網貼出新聞稿表示，對於網傳罷免案灌票，中選會嚴正駁斥，將依法提告

罷韓 韓國瑜 投票

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公式還犯了一個大家都知道的謬誤。即預設每一投票所僅有一個圈選處。以真實情況來說，投票所會依該區的選民人數作調整，多半來講，每處投票所至少會有兩個圈選處。有網友點出，求解的網友「可能不是台灣人，是大陸人沒投票權，才會解出這種計算方式。」

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