韓國瑜不提訴訟 高市長進入補選大戰

遭罷免的高雄市長韓國瑜後天將解除職務，他昨天透過臉書宣布，「我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟」。韓國瑜不提訴訟，高雄市長依法將在三個月內完成補選。

坦然面對 高雄進步最重要

民進黨擬徵召行政院副院長陳其邁參選，國民黨中央確定韓不提訴訟，排除外地重量級選將參與布局，將徵詢高雄在地優秀人才。

行政院長蘇貞昌昨說，尊重高雄市民的罷免決定，罷免結果還要經中選會審查，周五會公告結果；基於高雄市民希望市政不要空窗以及補選需要，政院周五會立刻宣布代理市長人選。

對於為何不提訴訟？韓國瑜昨天受訪時表示，一路走來坦然面對一切，高雄進步比什麼都重要，他不願看到社會對立、撕裂；罷免通過當晚發生議長許崑源墜樓，社會瀰漫一股不安氛圍，經過幾天時間讓群眾情緒沉澱，他認為是可以說明的時機，不希望衍生更多臆測。

臉書發文：會暫時沉澱休息

韓國瑜昨透過臉書發表三二九字簡短聲明，外界關注下一步是否參選黨主席或轉戰台北市長？韓表示，大家相當關心他的動向，因此親自向大家報告，等到高雄市長職務卸下後，他會暫時沉澱休息；外界各種揣測傳言，「我鄭重再強調一次，這都不在我目前的規畫內」。

韓指出，他是直接坦蕩的人，只要有任何動向或想法，他一定會親自向大家報告，而非藉由任何管道放出消息，懇請外界不需多做揣測；期盼大家將寶貴的資源放在關心弱勢族群生活、下一代的教育、以及疫情後台灣的振興方面，這才是台灣社會最必須被正視的一塊。

最後號召 以感謝取代仇恨

不過，韓國瑜昨晚十時許在臉書上表示，六月十一日是市府團隊上班最後一天，想與市民朋友好好道別，要支持者當天著白色上衣，全程戴口罩盡量靜默，以感謝取代仇恨團結守望高雄。

韓國瑜十二日將遭解職，他昨天主持任內最後一次市政會議時表示，他對高雄有濃濃感情，「來是偶然，離開是必然」，不管一年半、四年或十年，都要離開，重點是回首來時路，留下什麼才最重要。

韓國瑜說，他有些許自豪的是，上半場防疫仗已打完，新冠疫情在高雄本土感染是零，本土登革熱目前也是零；農產品外銷比去年同期成長百分之五、刑案比去年同期下降百分之十二，「有這樣政績，身為市長非常自豪」。他也說，從來沒有一個縣市政府一天內失去市長、議長，市民這幾天非常憂傷、不安，希望大家心情平靜，日子還是要過，高雄還是要進步。

市政會議結束後，韓國瑜與局處首長在市府門口拍畢業照，一早守候的大批韓粉高呼：「市長受委屈了」、「我們等你東山再起」；韓國瑜面色凝重，不斷向支持者揮手致意。