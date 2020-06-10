韓國瑜棄打法律戰 藍轉覓「在地人才」

高雄市長韓國瑜決定不提罷免無效訴訟，在中選會十二日公告罷免結果後，將進入市長補選期。國民黨文傳會主委王育敏昨天表示，將從高雄在地徵選有意願長期耕耘的人才，本周就會展開徵詢。國民黨副秘書長李彥秀也說，若在網路上有推薦戶籍在高雄的人選名單，可以推薦給國民黨來做評估。

據了解，對於市長補選，國民黨中央原本規畫「在地」及「外地」方案，其中「外地」方案必須要經由法律戰來拖延補選時間，才能慢慢找到適合人選；黨務高層昨天收到韓發布不提罷免無效訴訟聲明有些震驚，雖然尊重韓國瑜的決定，但也讓國民黨前主席朱立倫等黨內大咖參選機會落空，現在只能從「在地」找人。

王育敏表示，國民黨希望尋找在地年輕、優秀、專業的人才，不是說補選一定要贏，而是可以透過深耕地方，扎根高雄，朝栽培有潛力新人的方向來努力，不是這次選完就跑，否則國民黨會被選民唾棄。

高雄市長韓國瑜遭罷免確定，新北市長侯友宜表示，國民黨應戰這次高雄市長補選，必須要抱著不避戰、不畏戰、不怯戰態度，全力迎戰，大家好好的努力做事。

對於外界點名立法院前院長王金平等人參與補選，王育敏坦言，韓國瑜沒有提起罷免無效之訴，就只能在地覓才，但黨中央希望找稍微年輕的，所以沒有往這個方向去思考，「王院長高度很高，他自己有自己的想法」。而王金平昨天也回應，「怎麼可能？」自己已經退休了，沒有參選的意願。

韓國瑜解職在即，藍在高雄忙找適當在地人選參加補選，有人提到立委黃昭順當醫生的女兒陳菁徽，黃說完全沒有這回事；國民黨高雄市議員多建議要找青壯、在地人才，不分區立委吳怡玎、市議員黃柏霖都被點名。

黃昭順昨請韓國瑜吃早餐，雖表示兩人純聊天，沒有談選舉的事，但不久即傳出要勸陳菁徽參選補選的市長。黃昭順斬釘截鐵說「我用生命保證，完全沒有這回事」，這樣的傳言對她、對國民黨都不好。

部分國民黨市議員建議不分區立委吳怡玎出馬，吳怡玎的母親、國民黨中常委吳陳瓊秋說，不可能，因為吳長期在國外，當立委才短短幾個月，從政經驗、歷練都不夠，不適合參選補選市長。黃柏霖則說，此時不宜多談這些問題，相信黨內會有一定機制推出合適的人選。

高雄市長韓國瑜被罷免後，韓市府團隊將一起去職，團隊成員何去何從？國民黨中央有意成為中介平台，讓具有能力經驗的市府團隊轉進其他國民黨執政縣市或黨部。據了解，在這一波高雄市府團隊的疏洪潮中，黨中央鎖定新住民辦公室主任林麗蟬、新聞局長鄭照新。