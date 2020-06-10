防韓變招綠布局…王國材 代理市長優先人選

遭罷免的高雄市長韓國瑜，昨天透過臉書宣布「不會提出任何訴訟」，不過，由於韓國瑜在中選會公告罷免結果後十五日內可提起罷免無效之訴，卅天內也可提起罷免案通過無效之訴，因此，儘管韓國瑜宣布「不會提出任何訴訟」，民進黨仍在觀察。據指出，交通部政次王國材被視為代理市長的優先人選。

據了解，民進黨現在初步想法是，若韓國瑜說話算話，不提訴訟，那就依選罷法等相關規定，三個月內完成補選，中央政府會指派代理市長，其人選不會是參與接下來補選的人，代理市長最重要工作是辦好補選的選務工作。

一旦韓國瑜或國民黨改變想法，在選罷法相關規定的期限內，也就是六月廿七日前提出訴訟，民進黨也做好準備，據了解，民進黨會考慮立刻改派代理市長人選，提前布局下屆高雄市長選舉，拉長戰略縱深，把時間拉長，由補選的人直接成為代理市長。

府院黨高層認為，罷免案結果說明，高雄市民需要一位新市長，無論韓國瑜未來是否變卦，民進黨按照既定時程走，周五中選會公告罷免案後，就會指派代理市長，補選的人選也會盡早宣布。

代理市長部分，昨天曾傳出內政部次長陳宗彥、法務部次長蔡碧仲的呼聲頗高，但最終人選仍待蔡英文總統與行政院長蘇貞昌討論後決定。

至於市長補選人選，徵召行政院副院長陳其邁已是民進黨內共識。高層指出，代理市長不會是參與接下來補選的人，因此，中央考慮的代理市長是熟稔並擁有豐富行政經驗的人選，且也會尊重陳其邁的意見。

民進黨中常會今將討論高雄市長補選徵召辦法，提前為高雄市長補選預作準備，不受罷免訴訟影響。

黨內人士指出，陳其邁個人意願強，至於何時宣布參選，尚未定案；外界現在都把陳其邁當假想敵，因此，多快或多慢宣布，都不是真正要考量的部分，而是黨內要團結並一致對外。但也有人主張，想選就宣布以示決心。最後就看陳其邁的個人判斷及想法。

無論是哪一種方案，若陳其邁投入高雄市長補選，誰會遞補副院長，目前黨內仍在討論，並未定案。