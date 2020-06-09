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連署破1.2萬份！罷免黃捷發起人 宣告下一步行動

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韓國瑜提早放棄罷免訴訟 陳揮文：是對的決定

聯合新聞網 / 綜合報導
資深媒體人陳揮文在廣播節目中，認同韓國瑜不提出訴訟「他的決定是對的」。 圖／取自《飛碟晚餐-陳揮文時間》
資深媒體人陳揮文在廣播節目中，認同韓國瑜不提出訴訟「他的決定是對的」。 圖／取自《飛碟晚餐-陳揮文時間》

高雄市長韓國瑜罷免案通過解職在即，今（9）日韓國瑜在臉書宣布「我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟」，因為不願看到社會對立、撕裂。資深媒體人陳揮文在廣播節目中，也認同「他的決定是對的」。

韓國瑜下午在聲明中表示，我尊重人民的意志，不會提出任何罷免訴訟，職務卸下後將暫時沈澱休息，更感謝大家一路來的陪伴，「你們給了我最大的力量與勇氣，讓我能有機會再次挺身為人民服務，這是我畢生無比的榮幸」。

為什麼放棄罷免訴訟是正確的？陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》談及，韓國瑜如若提訴訟至少要花費一年時間，雖然會對國民黨有利，但反而對高雄發展不利，「不是為國民黨，而是不願讓高雄變成烽火連天」，讓陳揮文大讚「做對的事，我們要給他鼓勵」。

陳揮文接著預測民進黨罷韓後下一步，「用膝蓋想也知道，綠營會罵韓國瑜卡朱、卡江，不讓他們有時間遷戶籍」，他認為這將是錯誤的戰略，韓國瑜的決定才是對的。

他也注意到之前韓國瑜臉書粉專有80幾萬人，現在也還是80幾萬，沒有引起支持者反悔退讚，所以希望大家能理解韓國瑜的正確決定，並到他的臉書留言按讚加油打氣。

韓國瑜 罷免

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