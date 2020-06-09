聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓國瑜提早放棄罷免訴訟 陳揮文：是對的決定
高雄市長韓國瑜罷免案通過解職在即，今（9）日韓國瑜在臉書宣布「我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟」，因為不願看到社會對立、撕裂。資深媒體人陳揮文在廣播節目中，也認同「他的決定是對的」。
韓國瑜下午在聲明中表示，我尊重人民的意志，不會提出任何罷免訴訟，職務卸下後將暫時沈澱休息，更感謝大家一路來的陪伴，「你們給了我最大的力量與勇氣，讓我能有機會再次挺身為人民服務，這是我畢生無比的榮幸」。
為什麼放棄罷免訴訟是正確的？陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》談及，韓國瑜如若提訴訟至少要花費一年時間，雖然會對國民黨有利，但反而對高雄發展不利，「不是為國民黨，而是不願讓高雄變成烽火連天」，讓陳揮文大讚「做對的事，我們要給他鼓勵」。
陳揮文接著預測民進黨罷韓後下一步，「用膝蓋想也知道，綠營會罵韓國瑜卡朱、卡江，不讓他們有時間遷戶籍」，他認為這將是錯誤的戰略，韓國瑜的決定才是對的。
他也注意到之前韓國瑜臉書粉專有80幾萬人，現在也還是80幾萬，沒有引起支持者反悔退讚，所以希望大家能理解韓國瑜的正確決定，並到他的臉書留言按讚加油打氣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言