韓國瑜選桃園市長？王浩宇「我被罷免他就會來」秒刪文被截圖

民進黨籍桃園市議員王浩宇在臉書發文「力挺韓國瑜，高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，部分民眾認為不尊重亡者，引發服務處遭蛋洗抗議和報復性罷免。今（9）日他又在臉書發文「我被罷免掉，韓國瑜就會來選桃園市長」又馬上刪文，但還是被手腳快的網友截圖留存，再度惹人議論。

王浩宇今在下午1點左右於臉書發文表示，「我是他唯一的顧慮，我被罷免掉，韓國瑜就會來選桃園市長，而且實力不弱，到時候桃園人自己得付出代價」又隨即刪文，不過早被眼尖的網友截圖，網友紛紛回嗆「怎麼刪文惹？韓來代替你當議員不錯，至少很好笑」、「要保護桃園人啊」、「支持韓選桃園市長」。

其實王浩宇在3月時，曾發文指出「遭到罷免主動辭職後，韓國瑜要選哪裡？」，他認為只能選擇桃園是因為有相關的民調評估，首先，韓國瑜不會選縣轄市，會以六都為主要目標，而在六都中，台南深綠沒機會，新北、台中有國民黨現任首長要連任，但如果參選桃園市長，國民黨在桃園南區較有優勢，且韓國瑜在中壢、平鎮、龍潭等地區領先潛在對手超過10%，當選機率較高。

至下午4點王浩宇再發文感謝支持者對他的加油打氣，但底下網友狂洗版上一篇刪文的截圖，網友再發現，照片中的他與旁人在飲氣泡酒，留言質疑「上班時間可以喝酒？」，爭議一波未平一波又起。