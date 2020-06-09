報復性罷免會成功？李柏毅：黃捷「情況真的很危險」

韓國瑜成為首位遭罷免市長，讓支持者們難過不已，也傳出可能會有「報復性罷免」，要將在罷韓中扮演重要角色的政治人物罷免下台，高雄市議員黃捷便是其中之一。台北市議員李柏毅昨日在政論節目《新聞面對面》便分析，黃捷在選區的支持度與韓國瑜的支持度相當接近，十分有可能真的被罷免。

李柏毅在節目中說，黃捷目前的情況真的很危險，她當時以1萬8千多票當選，如要被罷免則需要7萬1千多票才會成功。而韓國瑜在狀況最差的2020大選，在鳳山區也拿了超過8萬多票。也就是說，如果韓國瑜的支持者真的想要刻意作報復性罷免，是很有可能通過的。而罷韓另一要角台中立委陳柏惟，由於當選時票數相近，情況更是危險。

根據選罷法，鳳山區107年市議員選舉人數28萬7829人。同意罷免票數要多於不同意罷免且超過選區25%同意票數；經計算罷免門檻是7萬1957票以上。黃捷本人對可能遭罷免則回應，如果選民真的認為是問政失職、阻礙鳳山發展，「我一定不會戀棧」！