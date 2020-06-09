罷韓成功 吳音寧更新一張照片讓網友們猜：天機不可洩漏？

高雄市長韓國瑜被成功罷免，6月6日開票結果顯示，有高達93.9萬同意票要他下台，已遠遠超過罷免門檻57.4萬票，此次罷韓也創下六都直轄市長被罷免的首例，整體投票率為42.14%。

不過近日，卻有網友意外發現，開票日當天結果出爐，前北農總經理、作家吳音寧在韓國瑜發表「道別聲明」後，隨即就更新了自己臉書粉絲專頁的封面相片，引發不少網友議論。

韓國瑜在6日開票日當天下午約17時多，率領市府一級主管開記者會，鞠躬感謝昔日89萬選民的支持，並表達自己的內心「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」，同時也砲轟執政黨運作「罷韓國家隊」傾盡全力抹黑他。

當天晚間19:59分，吳音寧馬上更新她的臉書粉專封面照片，為一對小朋友在陽光灑落的鄉間小路上向前奔跑的背影，此照片一po上去，就有許多網友在底下有各種討論及揣測，覺得她是否有話想說？

有人表示，「雨過天晴終有陽光」、「我們贏了」、「不知道該說什麼，總之就是開心」、「苦盡甘來」，其他人則認為這張照片很棒，具有意義，象徵給孩子自己的路，「奔跑吧，會愈來愈好」。還有人覺得這是「還您一個公道」、「高雄人幫妳出氣了」，但也有人認為「天機不可洩漏」，吳的後續動態值得關注。

然而，也有人勸進她應該要繼續出來為民服務，認為此時此刻該是她出來承擔的時候了，比方參選地方縣市首長，「農業女神選高雄，妳可以的」、「真的想妳了」，但也有人認為民進黨應該會再提供一個位置給她。

事實上，吳音寧早在5月初的時候，就在她臉書引用父親吳晟新書「北農風雲」內容，公開呼籲民眾支持罷韓，絕對不能讓高雄發展「倒退嚕」，用手中的選票務必讓高雄往美好的方向前進。