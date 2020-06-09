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上凱道遊行動機遭質疑 路權申請人：替天行道

中央社 / 高雄9日電
總統府凱達格蘭大道。 聯合報系資料照片／記者陳立凱攝影
總統府凱達格蘭大道。 聯合報系資料照片／記者陳立凱攝影

罷免高雄市長韓國瑜案6日通過，當晚高市議長許崑源在住家大樓墜樓身亡。民主監督聯盟為討公道申請凱道2天路權，遭質疑製造社會動盪，申請人黃正忠今天表示，是替天行道。

民主監督聯盟總召集人黃正忠上午來到位於高市苓雅區許崑源住家大樓樓下獻花致意，一度眼眶泛紅，對於媒體提問申請凱道2天路權，遭外界質疑時情緒更為激動。

黃正忠表示，韓國瑜遭罷免、「硬漢」許崑源墜樓身亡，社會已無是非公義。他於8日向轄區台北市政府警察局中正一分局申請13、14日的凱達格蘭大道路權，並已繳交新台幣3萬元保證金。

黃正忠表示，已有多個正義團體響應，參加人數持續增加。為追悼許崑源及還給韓國瑜公道，他呼籲韓粉等團體勇敢站出來，討公道也替天行道。黃正忠請參加的民眾穿著白上衣，13日和14日上凱道，讓行動如影隨形、遍地開花。

韓國瑜 許崑源 路權

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