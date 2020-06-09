快訊

列隊打氣！最後市政會議 韓國瑜：來是偶然離開是必然

讓你什麼都不敢吃？「最髒蔬果」上的農藥殘留嚴重嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫披高雄戰袍？侯友宜：朱若願意是黨非常好的選擇

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）今天上午表示， 國民黨只要團結，不畏戰、不懼戰，不避戰，仍舊有機會繼續為高雄市民服務。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（左二）今天上午表示， 國民黨只要團結，不畏戰、不懼戰，不避戰，仍舊有機會繼續為高雄市民服務。記者邱瑞杰／攝影

高雄市長韓國瑜被罷免職務，新北市前市長朱立倫傳可能為國民黨披掛上陣，參加市長補選。新北市長侯友宜上午表示， 朱如果願意，也是非常好的選擇，只要不畏戰、不懼戰，不避戰，仍舊有機會繼續為高雄市民服務。

新北市立圖書館瑞芳分館新建工程主結構體已完成，正在施作室內裝修及景觀工程，預計今年7月竣工，9月中旬啟用。侯友宜上午前往工地視察，聽取簡報，要求團隊如期如質完成，讓瑞芳居民擁有安全舒適且全齡通用的現代化圖書館。

侯友宜接受媒體訪問，針對朱立倫可能參選高雄市長表示，高雄市長補選，朱立倫前市長如果願意出來為黨選舉，也是一種非常好的選擇，大家只要全心全力，不畏戰、不懼戰，不避戰，團結在一起，仍舊有機會繼續為高雄市民服務。

高雄市 侯友宜

延伸閱讀

高雄市長補選 藍尋深耕人選…朱立倫說願承擔

【罷韓之後3】朱立倫選高市長？提名鑰匙在韓國瑜手上

朱立倫願投入高市補選 提醒「小心民進黨圈套」

侯友宜擋箭牌？柯文哲：努力推薦別人排我前面

相關新聞

最後一次市政會議 韓國瑜：來是偶然離開是必然

高雄市長韓國瑜解職在即，今天上午主持任內第477次，也是最後一次市政會議，韓一進場，團隊為他掌聲打氣，場邊還有許多支持者...

藍營誤判罷韓情勢？黃心華：信任民調才能避免政治迷向

國民黨迎戰罷韓案失利，黨務系統昨天也在內部會議坦言最後一刻判斷過於樂觀。國民黨智庫發言人黃心華則解密，這次國民黨備戰罷韓...

朱立倫披高雄戰袍？侯友宜：朱若願意是黨非常好的選擇

高雄市長韓國瑜被罷免職務，新北市前市長朱立倫傳可能為國民黨披掛上陣，參加市長補選。新北市長侯友宜上午表示， 朱如果願意，...

報復性罷免蔡英文？陳其邁：一時衝動可能造成終生錯誤

高雄市長韓國瑜遭到罷免，國民黨支持者揚言要「報復性罷免」，甚至要罷免蔡英文總統。對此，行政院副院長陳其邁表示，罷免一個剛...

高雄市藍營擬取消總質詢 黃捷：實在無法接受

時代力量高雄市議員黃捷今天在臉書感謝昨天為她打氣的人，強調她沒事，還是要盡快打起精神戮力於公，協助城市回歸正常運作。她並...

93萬罷韓同意票扣掉陳其邁市長得票 趙少康：剩19萬票哪來？

高雄市長韓國瑜被成功罷免，同意票高達93.9萬票，媒體人趙少康在網路節目「鄉民來衝康」中表示，他對於有這麼多票數要罷免韓感到很驚訝，雖然他原先也預期罷免可能會成功，但票數不致於高到如此。

韓國瑜拜訪討論市長補選？ 黃昭順：純聊天啦！

高雄市長韓國瑜今天進市政府主持市政會議前，先到前立委黃昭順服務處，兩人聊了半小時，被認為是討論市長補選，黃昭順連忙否認說...

是否代理市長？陳其邁接受廣播訪問不鬆口

高雄市長韓國瑜罷免案日前通過，行政院副院長陳其邁是否代理市長？陳其邁表示，行政院還沒有決定，必須因應情勢做考量。他強調，...

藍營與韓營錯估罷韓結果 國民黨：現在就是把補選打好

高雄市長韓國瑜遭93萬票罷免，票數突破2018年當選得票數，超乎外界預期。國民黨黨務人士昨天在擴大主管會報中坦言，對於罷...

擔任高雄市代理市長？陳其邁：有決定會跟大家報告

高雄市長韓國瑜罷免案日前通過，行政院副院長陳其邁是否代理市長？陳其邁表示，行政院還沒有決定，必須因應情勢做考量。他強調，...

罷免遍地烽火 王育敏：非藍發動 綠自己面對後遺症

罷韓過後遍地烽火，時代力量議員黃捷、民進黨議員王浩宇、梁文傑等人都被人點名，連署罷免。國民黨文傳會主委王育敏今接受電台專...

韓國瑜提罷免無效訴訟？陳其邁：市民期待補選如期舉行

高雄市長韓國瑜被近94萬同意票遭到罷免，是否提出罷免無效訴訟，引發關注。對此，行政院副院長陳其邁表示，高雄市民期待市長補...

熱門新聞

不滿韓國瑜遭罷免及高市議長身亡 挺韓團體已申請凱道路權

韓國瑜堅持崗位不放鬆 晚間提前流出「畢業照」

國民黨開除謝立功 李來希、徐正文停權兩年

蔡英文說罷韓台灣民主往前 柯文哲：不要贏賭也贏話

國民黨一年兩敗 連勝文：黨內高層「自私」所致

吳祥輝揚言罷免陳柏惟 陳回應：不理解吳祥輝的邏輯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。