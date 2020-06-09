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朱立倫披高雄戰袍？侯友宜：朱若願意是黨非常好的選擇
高雄市長韓國瑜被罷免職務，新北市前市長朱立倫傳可能為國民黨披掛上陣，參加市長補選。新北市長侯友宜上午表示， 朱如果願意，也是非常好的選擇，只要不畏戰、不懼戰，不避戰，仍舊有機會繼續為高雄市民服務。
新北市立圖書館瑞芳分館新建工程主結構體已完成，正在施作室內裝修及景觀工程，預計今年7月竣工，9月中旬啟用。侯友宜上午前往工地視察，聽取簡報，要求團隊如期如質完成，讓瑞芳居民擁有安全舒適且全齡通用的現代化圖書館。
侯友宜接受媒體訪問，針對朱立倫可能參選高雄市長表示，高雄市長補選，朱立倫前市長如果願意出來為黨選舉，也是一種非常好的選擇，大家只要全心全力，不畏戰、不懼戰，不避戰，團結在一起，仍舊有機會繼續為高雄市民服務。
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