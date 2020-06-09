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93萬罷韓同意票扣掉陳其邁市長得票 趙少康：剩19萬票哪來？

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄市長韓國瑜遭罷免即將解職，正進行定期會的高雄市議會，面臨是否變更議程的難題。本報資料照片
高雄市長韓國瑜遭罷免即將解職，正進行定期會的高雄市議會，面臨是否變更議程的難題。本報資料照片

高雄市長韓國瑜被成功罷免，同意票高達93.9萬票，媒體人趙少康在網路節目「鄉民來衝康」中表示，他對於有這麼多票數要罷免韓感到很驚訝，雖然他原先也預期罷免可能會成功，但票數不致於高到如此。（影片請從23:59開始看）

他觀察，投票前許多家媒體所做的民調都顯示罷韓成功的機率很高，只有國民黨自己做的民調在危險邊緣，「不曉得國民黨的民調到底是怎麼做的？又是找誰做？那些人是騙你的還是哄你的？」

趙少康說他先前問過藍營內部，預測的開票數字大概在54萬~57萬票，但結果卻開出了93.9萬票，「多的是從哪裡冒出來的？」他質疑民調失準，因為只針對高雄地區的選民去做，民調做不到北漂的人，做不到交大清大台大的學生，「到底北漂回來投罷韓的這一群人有多少？」

此外，上次陳其邁選高雄市長拿下74萬票，假設這74萬人都投罷韓，那剩下多的19萬票是怎麼來的？這個問題不只韓國瑜陣營，特別是國民黨內部更應該要好好想想。

他表示，有沒有可能是一些中間選民，當初可能是支持韓的89萬票，這次變成投罷韓，或是總統大選時，蔡英文在高雄拿了100多萬票，但當時並沒有投給陳其邁的民眾這次都跑出來了，「民進黨在這次動員發生了多少的效果？」

另方面，外部因素還包括港版國安法的通過，新聞發酵就在這段期間內，一定有推波助瀾的效果，甚至韓國瑜請假選總統的過程，香港反送中議題仍持續延燒，這些都是藍營內部要檢討的地方。他坦言，這次93萬票罷韓對國民黨來說絕對是繼總統大選後，另一波重擊。

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