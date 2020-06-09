新聞眼／罷免提案 正義之鎚？難料雙面刃…

高雄市長韓國瑜遭罷免，有人認為此可警告政治人物不能背信，否則民眾能賦予權力，亦能收回。然而，罷韓案開了先例，卻也種下政治風暴的隱憂。最大的問題或許不在罷免門檻偏低，而在於罷免無須理由。

韓國瑜雖政策一再跳票，且上任不久後便表態參選總統，有違當初對市民的承諾，但平心而論，並無犯下重大的政治缺失，也沒有被查出貪汙等罪行，是否罪至解職，其實全憑民眾觀感。

若以同樣標準，對於藍營支持者近日發起的「報復性罷免」，綠營支持者也難有置喙的立場。亦即，如果罷免與市政表現、政績等，無直接關係，在韓國瑜的例子中，純是對市長「私德」的主觀性不滿，那所有政治人物，不分藍綠，皆無一倖免，必須接受罷免的檢驗。

啟動罷免的標準如此低，端看大家對執政者的好惡，那麼，每一位政治人物的民調滿意度起起伏伏，隨時有可能因為執行民眾不樂意的政策，而遭提起罷免。現行的罷免機制，是福是禍？恐怕不是蔡英文總統一句「台灣的民主又再往前邁出了一大步」就能下斷語。

以蔡政府為例，二○一六年上任後啟動軍公教人員年金改革，假如當時就有既得利益者表示反對，開始連署罷免民進黨的地方首長，以儆效尤，面對目前的罷免票數門檻，在經歷同婚專法等議題動盪後，要不是後來政府支持度回升，能不能挺過，仍屬未知數。

提出罷免，可以是展現民眾意志的正義之鎚，也可能是民粹的借刀殺人，雖可嚇阻或警惕政治人物，卻也是一把難以預料的雙面刃。所謂「人民可以賦予權力，也能夠收回」，終將淪為人氣競賽，比的只有是誰的支持者更熱情、更堅持、更有耐心，喪失民主監督的本意。如今因高雄市議長之死，更激化了藍綠之間的矛盾。