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高市議會擬11日起停會 綠批沒收總質詢藍稱不知情

中央社 / 高雄8日電
高雄市議會。 聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影
高雄市議會。 聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影

罷韓案通過，高雄市議會擬自11日起停會，取消部門業務質詢及總質詢。民進黨議員陳致中等人批評此舉將沒收議員質詢權；國民黨團總召稱「不知道」，但有獲通知明天召開黨團協商。

高雄市議會部分議員今天收到一份第3次定期大會變更議事日程，內容顯示業務報告及部門質詢到10日止，11日起到7月10日閉幕。其中，僅有4天要進行預算分組審查，其它議程都列為「停會」。

國民黨團總召曾俊傑向中央社記者表示，並不知道議會定期大會議程要變動，但有接獲通知明天要召開黨團協商。

無黨團結聯盟總召朱信強則表示，市長及局處首長都不在，新的代理市長也不確定，即使議會繼續開會，也沒有可決策的首長，備詢無實質意義，希望等代理市長確定後再議。

不過，針對議事組通知明天政黨協商議事日程變更，陳致中批評，一屆議員只有8次市政總質詢，那是民代監督行政權、反映民意的機會，取消質詢權恐侵害監督權；若考量議長許崑源治喪、市府看守期等問題，可採書面質詢，沒必要停會或沒收總質詢。

民進黨市議員高閔琳也在臉書發文指出，市議會在多數席次的國民黨團主導下，不只先前一再放水包庇市長韓國瑜逃避監督，現在又將變更議程，讓議會成為可有可無的單位，她希望議會不要停擺，依照地方制度法和議事規則維持正常運作；代理市長到任後也該正常開會，以善後「後韓時期」的市政。

國民黨 民進黨 高雄市

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