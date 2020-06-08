報復性罷免上膛 多位民代挫咧等

韓國瑜遭罷免後，支持韓的民眾也醞釀罷免，黃捷、王浩宇、陳柏惟都遭點名！6日起，網路上便開始有傳出罷免時代力量高雄市議員黃捷、民進黨桃園市議員王浩宇、基進黨立委陳柏惟等人的聲浪。另外也有人點名民調也不見起色的台中市長盧秀燕與台北市長柯文哲，柯文哲備詢時表示：「他也很怕，請大家忘記他。」

黃捷、王浩宇遭點名

高雄市長韓國瑜罷免案過關後，罷免時代力量議員黃捷的團體宣布，8日起重啟連署，強調「不要以為我們在玩假的」！黃捷則反駁稱，「有名嘴、網紅，甚至立委、側翼粉專在網路號召報復性罷免」，並強調，如果選民真的認為她問政失職、阻礙鳳山發展，「我一定不會戀棧！」

民進黨桃園市議員王浩宇則因在臉書的貼文，挨轟消費高雄市議長許崑源的死訊，讓桃園網友成立「罷免王浩宇」粉絲專頁，宣告首階任務要在半年內完成連署。「罷免王浩宇」粉絲專頁迄今粉絲數已破3.5萬人。並宣布要罷免王浩宇，該篇貼文已獲得超過2.9萬人次按讚、3600多則留言。

該粉專聲明指出，桃園市王浩宇議員長期利用網路媒體造謠、抹黑，製造台灣社會族群的對立衝突，於他從中獲取政治聲量的手法不能苟同。中壢人的聲音不能置於他個人意志的支配之下，讓他利用粉專「我是中壢人」來壓制其他人言論自由發表的權利。

3Q：可以試試看

被點名的基進黨立委「3Q哥」陳柏惟8日表示，對於被罷免，「他有信心」，如果覺得他做得不好，反對他的民眾可以試試看。高雄的9位民進黨立委們也被點名在罷免行列。

台北市長柯文哲曾在北市議會總質詢時表示，若罷免只要25%就會通過，這樣很危險，想一想很可怕。他8日在議會質詢時被問到，是否會擔心自己會是下一個被罷免的對象，他回說：「請大家忘了我的存在，我現在民調很低、都很低調、也都很少發言」。

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