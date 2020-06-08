藍委指高雄名由來「又高又雄」 陳柏惟反諷「大直呢？」遭網友打臉

高雄市長韓國瑜6日遭罷免後，許多國民黨人士都為他感到不平，國民黨立委陳以信就在臉書上稱，一百年前日本人將打狗改名高雄，就是希望這個城市「又高又雄」，對此台灣基進黨立委陳柏惟今（8）日受訪反諷「那大直他要怎麼翻譯？」，此番言論也引起網友在PTT上熱烈討論，網友表示基隆河短短幾公里的河轉折好幾次，但就有一段又大又直的，所以就真的取名「大直」。

對於陳以信聲稱的高雄名「又高又雄」，陳柏惟反諷「那大直他要怎麼翻譯？」後，網友在PTT上發文表示，基隆河截彎取直前的樣子，一條河短短幾公里歪來歪去轉折好幾次，可是偏偏又有一段又大又直的，所以就真的取名大直，他也說，這些也只有老台灣人知道，外省人都以為在搞笑的。

發文引起眾多網友討論，「這麼多地名他可以剛好挑到一個真是又大又直的超好笑」、「雖然不是每個都這樣，但好死不死剛好，大直的由來真的是又大又直...」、「舉例都舉錯」、「真的又大又直...」還有網友開起了地名的玩笑「我們大安，又大又安」、「還好我們天母是又天又母」、「又社又子又島」。

而「大直」的地名由來，有兩種不同的說法，其一是漳州人為譏嘲泉州人為豬輩之意，稱泉州人盤據之地為「大豬」（ㄉ一）。在當地的泉州人不願意承認，便將「豬」（ㄉ一）音，改為輕聲的「ㄉ一˙」即國語中的「直」音。另一說法則是因基隆河發源於新北市平溪區，一路蜿蜒曲折如帶蛇，但是在流經大直這段2.6公里的河道時，河面、河道既寬且筆直，故命名為「大直」，表示基隆河「又大又直」的意思。