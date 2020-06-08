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郭選總統、罷韓會過…預測5事全命中 杜紫宸：偶才是章魚哥啦

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國瑜遭罷免。圖／聯合報系資料照片
韓國瑜遭罷免。圖／聯合報系資料照片

高雄市長韓國瑜罷免案於6日登場，最終以93萬票同意票成功通過，預計韓市長職位將至12日解除。中華大學講座教授杜紫宸7日於臉書發文表示，「偶才是章魚哥啦」，他表示自己曾準確預測過5件事，直言「不要再看什麼詹惟中、吳子嘉，聽我的就對了！」

杜紫宸表示，他曾公開篤定指出，「丁守中選不上台北市長、郭台銘會宣布競選、韓國瑜如果選上總統就挖掉我的雙眼、士林大同選區孫大千一定落選、如果罷韓没有通過，我請所有高雄市民 1 人 1 片雞排」，上述5件事全部預測成功。

杜紫宸笑稱，「其實，偶才是章魚哥啦」，他也表示，「以後各位客官不要再看什麼命理師詹惟中、美麗島電子報董事長吳子嘉的節目了啦，聽我的就對了！」

由「罷韓四君子」發起的「高雄市長韓國瑜罷免案」，歷經近一年的提議、連署、成案三階段，於109年6月6日進行投票。投票最終結果，同意票高達93萬9090張，不同意票僅2萬5051張，同意票跨過57.5萬的門檻，韓國瑜成為台灣選舉史上第一位被罷免成功的縣市首長，整體投票率42.14％。

韓國瑜 杜紫宸

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