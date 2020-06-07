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罷韓後續效應 學者：政治狂熱難止

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

高雄將被政治議題糾纏不休！針對高雄罷韓成功，中山大學教授廖達琪7日受訪時表示，高雄市議會藍大於綠，民進黨的人選會有一番顧慮，新市長恐將難產。彰師大副教授劉兆隆亦指出，「陳其邁等人可能不會下來選，因為連要組閣都不見得有人。」台師大教授曲兆祥則說，「民進黨在代理期間若出紕漏，國民黨應有機會再拿下高雄。」

各政黨佈局高雄

中山大學政治系教授廖達琪7日受訪時感慨說，此次罷韓可以看到民進黨的高度動員與派系的強力整合，「最後加上小英的親自下動員令，因此這次罷韓的票數比預期的還要多。」至於罷韓過後，廖達琪分析，外界看來呼聲甚高的行政院副院長陳其邁不一定會出馬參選。首先，他已位居副院長，且有很大的機會問鼎院長。

另外，這次補選之後，高雄市長的任期只剩2年3個月，且高雄市議會還是藍大於綠，因此民進黨的內部人選會有一番角力。她補充說，國民黨方面也沒有明顯人選可以參加，加上3位副市長李四川、葉匡時與陳雄文的戶籍都不在高雄，比較可能會找當地政治人物參選。其他政黨也有可能投入，但大多應是培養基層性質，如民眾黨。

政績不突出致命

台師大政研所教授曲兆祥說，根據過往的經驗來說，罷免案投票率都不會太高，但是這次韓國瑜的例子可以看出，高雄民眾對他的不滿情緒是非常高的，「會被罷免不意外，但是票數卻是出乎意料的高。」

他說，民進黨在各方面積極動員，甚至利用行政資源「大砲打小鳥」，高雄從韓國瑜當選至今被高度政治動員，以致人民對政治參與的程度增加不少，是值得關注的部份。不過他認為，政治還是有不確定性，如果民進黨在初選或是施政上有重大錯誤，國民黨或許還有一搏的機會。

罷免門檻過低釀危機

彰師大副教授劉兆隆分析，罷免門檻應該要提高，否則此次事件後將引發新的政治問題。他說：「以後票數也很高的落選頭後選人是不是可以直接發起罷免，以求自己當選？這樣是不是會引發新的政治動盪。」高雄前立委王天競也補充說，1/4門檻太低，應以被罷免人當初的得票數再加10%為門檻。

劉兆隆表示，目前民進黨要派小將還是老將是一大問題，例如經營高雄多年的管碧玲即便不會選總統，但也不見得會下來參選，而陳其邁有過大位經驗，可能顧及前途不下來選，「因為即便下來了，內閣都不一定有人接。」而國民黨則要苦惱是以現有團隊還是在地政治人物參選。國民黨、民進黨內部現在都在各自盤算及角力。

人民成主流意見

「罷韓對於人民來說是一件好事。」劉兆隆說，這次看出支持他的是年輕人，但拉他下來的也是年輕人，「會讓之後的政治人物意識到，信守承諾是非常重要的事」，加上政治人物「保鮮期」急速縮短，例如蔡英文在香港事件之前急速萎靡的支持度，以及韓國瑜表態參選總統之後跌落的支持率，政治人物如果不順應民意改變，很容易就被淘汰。

「韓粉應該要檢討，他們是幫韓國瑜還是在害他？」劉兆隆表示，韓國瑜也該好好思考與韓粉的關係，「他們自認為是紀律部隊，凡對韓國瑜有意見的人一律攻擊」，且這次的罷免票數還大於當初當選的票數，多出來的票極有可能是藍營的選民。他說：「這些藍營的人會想，我推你上位結果你們韓粉一直霸凌我，那我不如讓你下台。」

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