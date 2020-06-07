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韓國瑜曾在孤峰頂上顧盼自雄 卻在紅塵浪裡私心滅頂

世界日報 / 記者王慧瑛陳洛薇
韓國瑜成為史上首位被罷免的市長。記者林澔一／攝影
韓國瑜成為史上首位被罷免的市長。記者林澔一／攝影

含著淚、九十度深深鞠躬，高雄市韓國瑜用「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」，留下他的被罷免感言；不管是兩個還是一個，不管是感謝還是遺憾，他都沒有檢討自己為何市長才當了幾個月，就違背了對高雄市民的承諾，去參選總統。

一年半三選舉 韓流風起雲散

高雄市長、總統大選、罷韓投票，短短一年半的三次選舉，韓國瑜曾暴衝上個人政治生涯難以想像的市長寶座，頓時成為國民黨唯我獨尊的救世主；他曾在孤峰頂上顧盼自雄，卻輕賤了高雄市民對他的殷殷期待，終於在「民之所欲」的紅塵浪裡滅頂。韓國瑜已經寫好的人生劇本不能偷看，只是沒人想過，竟如此充滿戲劇張力。

曾被國民黨菁英視為政壇邊緣人的韓國瑜，是藍營少見的戰將，他穿藍襯衫、捲袖幹活和勞工一起吃路邊攤，跟國民黨過去穿西裝、皮鞋的形象截然不同，比民進黨還接地氣；過去他難入國民黨高層之眼，非典型性格，反能在高雄拔地而起，動搖了民進黨20年來在高雄根深柢固的局面。

女兒曾形容他 像魚缸裡的魚

韓國瑜當上市長後，角色不同，卻未改虛浮不羈的作風，說話屢屢被放大檢視與討論。女兒韓冰曾形容父親活得像「魚缸裡的魚」，一舉一動都被放大關注，無數的小缺失，逐漸蓄積成罷免大風暴。

上任高雄市長不到半年就宣布參選總統，無疑是韓最大致命傷。原矢言當選後「高雄再無政治，只有經濟」，卻未能履行承諾，從此再也甩不開「落跑市長」的質疑。網軍將他貶為草包，蔡英文政府的「罷韓國家隊」，也動員政府力量，渾身解數推動罷免。

2018年，韓流擊潰民進黨，「一人救全黨」翻轉藍綠地方版圖。一場總統敗選後，「穿雲箭」瞬間如彗星隕落。韓國瑜常自比金庸武俠小說中桀驁不馴的英雄角色令狐沖，但即使自認機靈聰敏，卻查覺不到私心作祟過頭後的反噬力量。

高雄發財了嗎 93萬選民反噬

韓國瑜原本在高雄一無所有，一步一腳印踏實爭取選支持，對比當時民進黨候選人陳其邁以逸待勞的傲慢，反而打動希望「改變」的高雄人心，用89萬票替韓國瑜「高雄發大財」這句簡單卻有力的競選口號背書，讓他當選高雄市長，這是人民力量的展現，也是民主實踐的真諦。

但韓國瑜不就此深耕高雄，努力兌現自己對選民的承諾，卻在韓粉的簇擁下得意忘形，還用廉價的「人在江湖，身不由己」，合理化自己參選總統，把高雄市民當成「用過即丟」的權位墊腳石。這樣的私心，如今遭到許多視「高雄發大財」為恥的高雄選民反噬，用93萬多票罷免了韓國瑜，這同樣是人民力量的展現，也是民主實踐的真諦。

時勢造英雄，造神、毀神可能都在一瞬之間，韓流風起雲散，對韓國瑜和國民黨或許是遺憾和教訓，卻是「民主萬歲」不變的鐵律。

韓國瑜 高雄市 國民黨

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