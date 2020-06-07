「把高雄丟了 就要贏回來」陳其邁必演王子復仇記？

高雄市長韓國瑜遭罷免成功，中選會公告後，被罷免者解除職務，並在三個月內完成補選；民進黨內都認為，在2018年敗給韓國瑜的行政院副院長陳其邁責無旁貸，有義務、也有責任要參與補選，黨內無人會挑戰他。

陳其邁2018年參選高雄市長聲勢開高走低，被韓國瑜颳起的韓流擊敗，選舉結果令外界意外；敗選後，陳其邁調整策略，將網路惋惜聲量轉化為支持聲量，讓他在敗選不久後，形象大轉變成為「暖男」，後來比照同樣敗選去接任行政院長的蘇貞昌，接任行政院副院長。

民進黨內人士說，陳其邁投入補選就是一場王子復仇記，陳其邁必須從跌倒的地方重新站起來，高雄市長補選人選，黨內早就決定是他，沒有其他人選，「把高雄丟了，就要把高雄贏回來，是陳其邁無可迴避的責任。」

民進黨內人士表示，陳其邁聲勢愈好，對民進黨在高雄市長補選，當然會愈有利，陳其邁成為最有勝算的人，豈有其他人選的可能？

不過，一旦中選會公告罷免結果，會有兩件事：一個是高雄市長補選，另一個是韓國瑜解職後，中央須指派代理市長。

民進黨內人士表示，代理市長不會是陳其邁，不可能一邊代理，一邊辦理選務還一邊參選，若韓國瑜提出罷免無效之訴，甚至拖過今年12月25日，也就是本屆高雄市長任期過半而不辦理補選，所剩任期由代理市長做完，陳其邁代理市長的可能性也不高，因為若陳其邁是準備參選2022年市長的代理市長，必然提前成為國民黨箭靶，勢必會有折損，無需去承擔不確定的政治風險；要選2022年高雄市長，留任行政院副院長反而有利。

至於2022年高雄市長，人選是誰？黨內人士不諱言，現在到後年，還有很多變數跟不確定性，現在討論人選都言之過早，但陳其邁肯定還是選項之一。