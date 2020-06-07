高雄市長補選 國民黨「在地年輕人」優先

高雄市長韓國瑜遭罷免，市長補選將登場。對國民黨而言，在罷免同意票超過93萬情形下，市長補選形同挑戰不可能的任務；黨秘書長李乾龍坦言，要在補選翻轉確有困難，但因藍營市議員占多數，也可以一搏；人選會以高雄在地的年輕人為優先考量，並且希望提名40歲以下的年輕候選人。

據了解，雖然國民黨內已預期韓國瑜會遭罷免，但高層仍規畫今年全代會在高雄市舉行的可能；由於全代會將處理攸關國民黨能否再起的改造案及黨章修正案，且依公職人員選罷法規定，高雄市長補選最晚要在9月12日前完成，若國民黨全代會9月12日前在高雄登場，將是罷免案後藍綠正式的正面對決。

黨主席江啟臣昨天表示，他將會盡速與韓國瑜及黨內幹部磋商，討論如何面對接下來的補選挑戰，尋覓適切的人才。

據了解，江啟臣昨在高雄市黨部發表聲明後，原想拜會韓，但因韓訪客太多，雙方將另約時間會面。

李乾龍表示，高雄市議員藍營仍占多數，其中國民黨籍32席、無黨籍4席，如果藍營能齊心齊力，團結一致，補選也不是不可為。

他說，民進黨推出陳其邁是舊瓶裝舊酒，國民黨希望尋覓在地的年輕人參選，而且最好是40歲以下的年輕候選人。

針對補選人選，藍營之前從江啟臣點名到高雄市副市長李四川、葉匡時、陳雄文、農業局長吳芳銘，還有台東縣前縣長黃健庭，但除意願外，戶籍全都不在高雄。

被點名有可能或可一戰的在地人選包括市議員林國正、黃柏霖、蔡金晏及前立委張顯耀、前不分區立委陳宜民。

但地方人士指出，受到此次罷韓影響，民代若參加補選，勢必面臨先辭職的壓力，對年輕民代而言，將是不可承受之重。

黨內指出，符合40歲上下年輕人標準，不分區立委吳怡玎是人選，但資歷不足，高市府團隊可戰的還有民政局長曹桓榮，黨內點將甚至點到一名曾參選立委的女主播，連曾以無黨籍參選高雄市第六屆立委的現任不分區立委鄭麗文的名字都被提到。