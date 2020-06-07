罷免先例一開 憂藍綠報復性惡鬥

高雄市長韓國瑜成為中華民國地方自治史上第一位被罷免的地方首長，也是公職人員選罷法2016年修法降低門檻後，首名被罷免的政治人物；學者認為，現行門檻比起過去罷免制度，堪稱合理，但也憂心此罷免先例一開，藍綠報復的惡例將屢見不鮮。

過去立委罷免案共有7次成案，包括1994年第二屆立委林志嘉、詹裕仁、洪秀柱、韓國瑜和魏鏞，五人都因贊成核四廠興建被罷免；2015年太陽花學運引發「割闌尾」行動，鎖定國民黨立委蔡正元、林鴻池、吳育昇發動罷免，僅蔡正元通過連署成案，但上述罷免案都未成功。

立法院2016年底修正公職人員選罷法，將罷免案提出門檻由總選舉人總數2%降至1%，連署門檻從總投票人數13%降至10%，原本超高難度的「雙二一門檻」，也改為同意票大於總選舉人的四分之一。

選罷法調降門檻後，時力立委黃國昌首度適用新門檻的罷免案，但「罷昌案」仍以二成七投票率，4萬多同意票比2萬多不同意票，並未通過。

台大政治系教授王業立指出，選罷法下修門檻是各方政治角力的結果，究竟太低或太高，並沒有學理依據或標準，國外有罷免制度的國家並不多，很難有合理標準定義。

東海大學政治系副教授邱師儀說，每次選舉、罷免，都是撕裂社會的過程，罷韓通過恐衍生藍營再對綠營民代提出罷免，這樣會沒完沒了；韓走到這一步，是因對選民的承諾毀約，也難辭其咎，但罷免固然是表達民意的國家機制，是否要頻繁使用，值得反思。

台北大學公行系教授侯漢君建議，與其討論門檻高低，不如修正選罷法，在職的政治人物若要去競選不同職位，在中選會登記那天就應自動消失現有身分，或是限制一定任期，這對台灣也是好事。