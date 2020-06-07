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罷韓通過、許崑源墜樓 藍里長：失望且痛心
高雄選民昨日以近94萬同意票，罷免掉高雄市長韓國瑜，其同意票數還遠高於去年韓國瑜當選市長的89萬多票，台東縣國民黨議員陳宏宗因受到罷韓影響，成為罷免案後首位退出國民黨的黨員，對此，汐止一名國民黨里長私下透露，儘管罷免案結果讓人失望且痛心，但退黨應為個案，認為不會造成蝴蝶效應。
這名黨員表示，韓國瑜被罷免成功的結果的確讓支持者感到失望且傷心，且隨後又發生高雄議員許崑源墜樓的不幸事件，但身為國民黨員不會因為這樣就對國民黨失望。
對於陳宏宗退黨是否會引發蝴蝶效應？他表示，自己僅是一個地方黨員，不願多做評論，但目前還沒有聽說周遭的人有萌生退黨意念，大家都看著江啟臣如何帶領國民黨走出困境，讓大家看到國民黨有更多希望。
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