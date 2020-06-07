韓國瑜批罷韓國家隊打壓 侯友宜：我尊重民意的選擇
高雄市長韓國瑜在罷免案結果出爐後，以「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」發表談話，並痛批罷韓結果是「罷韓國家隊全力打他、團隊遭扭曲抹黑」，對此新北市長侯友宜今表示，「選舉已經有一個結果了，我尊重民意的選擇。」
至於是否會延攬高雄市府團隊中的新北市舊臣回鍋，如前新北市捷運局長、現任高雄市海洋局長趙紹廉，侯友宜說，韓市長團隊裡面很多都是好人才，只要有機會為國家做事，我相信我們的心都是連接在一塊。
另外侯也被問及，隨著韓國瑜遭罷免，恐將失去國民黨中常委一職，是否會考慮接下，他則重申，「我現在是新北市市長，全心全力拚市政，跟新北市民站在一塊，來一起打拚，建設新北市，是我現在的角色跟責任。」
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