市政牌無效！罷免案封關10日網路聲量 3大粉專圍攻韓國瑜

image source：FB／韓國瑜

文／吳長諭

高雄市民今（6）日投下93萬9090張罷免同意票，讓市長韓國瑜成為台灣政治史上首位被罷免的直轄市長。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，在投票前10日韓國瑜的網路聲量逐日增高，昨（5）日當天就突破10萬筆聲量，但罷韓聲量明顯多於挺韓聲量，成為韓國瑜被罷免的一大關鍵。

▲韓國瑜在封關10日的網路聲量逐日攀升，投票前一日更有103512筆聲量。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎網路聲量(分析區間：2020/05/27 - 2020/06/05)

罷韓團體群起圍攻 羅智強挺韓控訴不公

▲封關10日討論韓國瑜的關鍵領袖，罷韓團體「Wecare高雄」粉專居冠。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎關鍵領袖(分析區間：2020/05/27 - 2020/06/05)

綜觀封關10日內討論韓國瑜的關鍵領袖，前五名除了羅智強都是支持罷韓的一方，包括臉書粉專「Wecare高雄」、「只是堵藍」、「打馬悍將粉絲團」的發文都獲得不少互動，其中「Wecare高雄」在10天內發文98篇，被回文數達19910，被按讚數499450，在社群上持續增強罷韓訴求與力道。

網路輿論倒向罷韓，但台北市議員羅智強則是發文質疑罷韓行為的正當性，除了批評交大學生會在周四、周五推出陪媽媽專車就是「罷韓專車」，還有罷韓團體印用法務部LOGO的文宣、贈送精油乾洗手、募資爭議，羅智強在封關10天內發文10篇，被回文數12999，被按讚數183467，成為反罷韓一方的領頭羊。

落跑市長回頭 專心市政策略卻難阻罷免

▲觀察近三個月網路聲量，韓國瑜仍領先總統蔡英文、衛福部長陳時中。

image source:網路溫度計網路口碑政治人物排行榜(分析區間：2020/03/08 - 2020/06/05)

在2020總統大選失利後，韓國瑜重返高雄市長職位，5月18日更在議會進行施政報告時，為「落跑選總統」向高雄市民致歉，在封關10日間韓國瑜在臉書粉專共發文27則，大部分都是市政行程與宣導。

面對罷免危機，韓國瑜主打「專心市政」的策略，挺過5月底致災性豪雨的考驗，今天現身美濃、旗山勘災視察，怎麼都撕不下「落跑市長」的標籤，所以也未能阻止高雄人出門投下罷免同意票，難以扭轉罷免民意。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年5月27日至2020年6月5日。

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