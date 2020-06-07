市政牌無效！罷免案封關10日網路聲量 3大粉專圍攻韓國瑜

image source：FB／韓國瑜文／吳長諭高雄市民今（6）日投下93萬9090張罷免同意票，讓市長韓國瑜成為台灣政治史上首位被罷免的直轄市長。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，在投票前10日韓國瑜的網路聲量逐日增高，昨（5）日當天就突破10萬筆聲量，但罷韓聲量明顯多於挺韓聲量，成為韓國瑜被罷免的一大關鍵。 ▲韓國瑜在封關10日的網路聲量逐日攀升，投票前一日更有103512筆聲量。image source:KEYPO大數據關鍵引擎網路聲量(分析區間：2020/05/27 - 2020/06/05)罷韓團體群起圍攻 羅智強挺韓控訴不公 ▲封關10日討論韓國瑜的關鍵領袖，罷韓團體「Wecare高雄」粉專居冠。image source:KEYPO大數據關鍵引擎關鍵領袖(分析區間：2020/05/27 - 2020/06/05)綜觀封關10日內討論韓國瑜的關鍵領袖，前五名除了羅智強都是支持罷韓的一方，包括臉書粉專「Wecare高雄」、「只是堵藍」、「打馬悍將粉絲團」的發文都獲得不少互動，其中「Wecare高雄」在10天內發文98篇，被回文數達19910，被按讚數499450，在社群上持續增強罷韓訴求與力道。網路輿論倒向罷韓，但台北市議員羅智強則是發文質疑罷韓行為的正當性，除了批評交大學生會在周四、周五推出陪媽媽專車就是「罷韓專車」，還有罷韓團體印用法務部LOGO的文宣、贈送精油乾洗手、募資爭議，羅智強在封關10天內發文10篇，被回文數12999，被按讚數183467，成為反罷韓一方的領頭羊。落跑市長回頭 專心市政策略卻難阻罷免 ▲觀察近三個月網路聲量，韓國瑜仍領先總統蔡英文、衛福部長陳時中。image source:網路溫度計網路口碑政治人物排行榜(分析區間：2020/03/08 - 2020/06/05)在2020總統大選失利後，韓國瑜重返高雄市長職位，5月18日更在議會進行施政報告時，為「落跑選總統」向高雄市民致歉，在封關10日間韓國瑜在臉書粉專共發文27則，大部分都是市政行程與宣導。面對罷免危機，韓國瑜主打「專心市政」的策略，挺過5月底致災性豪雨的考驗，今天現身美濃、旗山勘災視察，怎麼都撕不下「落跑市長」的標籤，所以也未能阻止高雄人出門投下罷免同意票，難以扭轉罷免民意。分析說明分析區間：本文分析時間範圍為2020年5月27日至2020年6月5日。 資料來源： 《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『韓國瑜』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測網友意見的討論總數量。【延伸閱讀】罷韓案通過！韓粉直播主高鈞鈞痛哭直播 反韓粉專發祭品文確定被罷免！韓國瑜3感謝、3遺憾、1祝福：這是不公的投票 韓流消退、鐵票倉失守 揭韓國瑜被罷免「關鍵比例」 小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】 台灣版 https://t.me/dailyviewtw 香港版 https://t.me/dailyviewhk 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 ★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★ 臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq 論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus 新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！ 罷免韓國瑜案 ▪數據圖表完整看／93.9萬同意票罷韓通過 韓國瑜丟市長大位 韓國瑜 罷韓 罷免
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