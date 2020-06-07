新聞幕後／總統敗選後 韓曾動念辭市長

面對罷韓攻勢，據了解，高雄市長韓國瑜在總統敗選後，一度打算在過年後恢復上班第一天，就向高雄市民請辭市長，但幕僚查閱選罷法，韓若主動請辭，不得再登記為補選候選人，形同「不戰而降」，國民黨恐就此崩盤，韓最後決定留下來拚戰到底，只是結果不如預期。

知情人士說，韓國瑜動念請辭市長，因為罷韓來勢洶洶，親綠網軍、媒體凌虐抹黑，韓家早已遍體鱗傷，根本就是總統大選的「黑韓延長戰」。韓打算請辭，就是不想讓市民、市政受政治干擾，也把決定權還給市民，既然民進黨輸不起，那就重新再選一次。

不過，幕僚查閱公職人員選罷法，第廿七條規定當選人就職後辭職，不得登記為公職補選候選人，韓國瑜要兩年後才能再參選高雄市長。韓營也擔心，韓一請辭國民黨就此崩盤，所以決定留下穩住情勢。

幕僚指出，總統敗選對韓國瑜是一大打擊，他對罷韓大戰早有心理準備，決定留下來讓市民重新做一次選擇，帶領團隊全力拚市政，看市民要選擇現在的韓市府，還是在高雄執政逾廿年的民進黨團隊。

幕僚也說，韓國瑜失業的十幾年，看了很多佛經、心經，媒體扭曲他也很少動怒；韓常說，「我本來就什麼都沒有」，也沒想到會創造韓流、選上高雄市長；但幕僚怕他說錯話又被做文章，總不讓他講話，韓國瑜說，「這樣，我感覺不快樂。」

從風光當上高雄市長，如今成為全台首位被罷免的直轄市長，韓國瑜不斷創紀錄，但大起大落的過程，韓國瑜不僅要面對罷韓國家隊，還有前朝留下的三千多億負債，可說是焦頭爛額，市府團隊一度還爆出走潮，幕僚曾心酸跟韓國瑜說，「當家真難，罷掉也好」。

走過風尖浪頭，如今轟轟烈烈被罷免，各界都好奇，韓國瑜的下一個浪頭在哪裡？