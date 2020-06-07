聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞幕後／總統敗選後 韓曾動念辭市長

聯合報 / 本報記者陳洛薇
高雄市長韓國瑜罷免案通過，藍營失去高雄政權，昨天下午有挺韓民眾到高雄市黨部前拉「烽火連天、罷菜開始」，情緒激動。 記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜罷免案通過，藍營失去高雄政權，昨天下午有挺韓民眾到高雄市黨部前拉「烽火連天、罷菜開始」，情緒激動。 記者劉學聖／攝影

面對罷韓攻勢，據了解，高雄市韓國瑜在總統敗選後，一度打算在過年後恢復上班第一天，就向高雄市民請辭市長，但幕僚查閱選罷法，韓若主動請辭，不得再登記為補選候選人，形同「不戰而降」，國民黨恐就此崩盤，韓最後決定留下來拚戰到底，只是結果不如預期。

知情人士說，韓國瑜動念請辭市長，因為罷韓來勢洶洶，親綠網軍、媒體凌虐抹黑，韓家早已遍體鱗傷，根本就是總統大選的「黑韓延長戰」。韓打算請辭，就是不想讓市民、市政受政治干擾，也把決定權還給市民，既然民進黨輸不起，那就重新再選一次。

不過，幕僚查閱公職人員選罷法，第廿七條規定當選人就職後辭職，不得登記為公職補選候選人，韓國瑜要兩年後才能再參選高雄市長。韓營也擔心，韓一請辭國民黨就此崩盤，所以決定留下穩住情勢。

幕僚指出，總統敗選對韓國瑜是一大打擊，他對罷韓大戰早有心理準備，決定留下來讓市民重新做一次選擇，帶領團隊全力拚市政，看市民要選擇現在的韓市府，還是在高雄執政逾廿年的民進黨團隊。

幕僚也說，韓國瑜失業的十幾年，看了很多佛經、心經，媒體扭曲他也很少動怒；韓常說，「我本來就什麼都沒有」，也沒想到會創造韓流、選上高雄市長；但幕僚怕他說錯話又被做文章，總不讓他講話，韓國瑜說，「這樣，我感覺不快樂。」

從風光當上高雄市長，如今成為全台首位被罷免的直轄市長，韓國瑜不斷創紀錄，但大起大落的過程，韓國瑜不僅要面對罷韓國家隊，還有前朝留下的三千多億負債，可說是焦頭爛額，市府團隊一度還爆出走潮，幕僚曾心酸跟韓國瑜說，「當家真難，罷掉也好」。

走過風尖浪頭，如今轟轟烈烈被罷免，各界都好奇，韓國瑜的下一個浪頭在哪裡？

韓國瑜 高雄市 罷韓

延伸閱讀

罷韓成功照出選民搖擺性格 他問 ：下一個柯文哲？

韓國瑜遭超高票罷免 國民黨改朝換代未為2020敗選止血

韓國瑜被罷免 日媒指國民黨打擊加劇

韓國瑜：許議長發生憾事　我非常非常悲痛

相關新聞

93.9萬票同意 韓國瑜罷免案通過

高雄市長韓國瑜罷免案昨天投票，中選會指出，一八二三間投開票所在晚間六時卅三分全數開票完畢，總投票人數九六萬九二五九人，有...

韓國瑜批「罷韓國家隊」不停抹黑

高雄市長韓國瑜昨晚在罷免案結果出爐後，以「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」發表談話。他感謝市民及市府團隊，遺憾罷韓國家隊全...

韓陣營策略錯在哪？他分析三因素促罷韓成功

高雄市長韓國瑜罷免案最終以42.14%的投票率、939,090票同意通過罷免，成為台灣史上首位被罷免的直轄市首長。確定罷免通過後，韓國瑜支持者之間也開始檢討這次應對罷免的策略。

市長被罷免這晚議長墜樓 高雄藍營一片低氣壓

高雄市長韓國瑜遭罷免後，一向挺韓的高雄市議長許崑源今晚在14樓住處墜樓身亡，妻子痛哭失聲，也震驚地方。

韓國瑜被罷免 藍委：台灣民主災難剛開始

高雄市長韓國瑜罷免案通過，國民黨立委吳斯懷說，選舉結果代表一次民意走向，當民主程序不再選賢與能，不再追求社會公平正義，只...

開票數據圖表／同意票93.9萬票！韓國瑜失高雄市長寶座

由「罷韓四君子」發起的「高雄市長韓國瑜罷免案」，歷經近一年的提議、連署、成案三階段，於109年6月6日進行投票。投票最終結果，同意票高達93萬9090張，不同意票僅2萬5051張，同意票跨過四分之一57.5萬的門檻，韓國瑜成為台灣選舉史上第一位被罷免成功的縣市首長，整體投票率42.14％。

觀察站／冰封不敵火攻 韓將再起？

罷韓團體來勢洶洶，高雄市長韓國瑜團隊被動因應政治攻防，藉由訴諸司法來凸顯罷免不公，卻在投票前被法院駁回確定。韓被罷後發表...

新聞幕後／總統敗選後 韓曾動念辭市長

面對罷韓攻勢，據了解，高雄市長韓國瑜在總統敗選後，一度打算在過年後恢復上班第一天，就向高雄市民請辭市長，但幕僚查閱選罷法...

韓大起大落 韓冰曾說父親像「魚缸裡的魚」

含著淚、九十度深深鞠躬，成為高雄市長韓國瑜下台的身影。

報復性罷免 將沒完沒了？

高雄市長韓國瑜成為我國地方自治史上第一位被罷免的地方首長，也是公職人員選罷法二○一六年修法降低門檻後，首名被罷免的政治人...

韓國瑜先沉潛 下一步…黨內提3條路

高雄市長韓國瑜成為史上首位被罷免的縣市首長，各界關注下一步。黨內建議三條路：爭取明年國民黨主席、擔任黨職及轉戰台北市長；...

「國家隊」助攻 撕裂難癒合

罷韓投票結果出爐，高雄市長韓國瑜成為史上首位被罷免的縣市首長。如此結果固然是高雄市民用手上的選票做出的抉擇，卻不全然是市...

熱門新聞

開票數據圖表／同意票93.9萬票！韓國瑜失高雄市長寶座

挺韓高雄市議長許崑源 今晚17樓住處墜樓身亡

昨晚睡前通電話 李佳芬對韓國瑜這樣說

高雄天氣晴朗 罷韓投票所外出現排隊人龍

韓國瑜罷免案通過 許淑華：逆境中別失去堅強的勇氣

遭罷免後谷底翻身 韓國瑜下一步的三個選擇！？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。