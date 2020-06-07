韓國瑜批「罷韓國家隊」不停抹黑

高雄市長韓國瑜昨晚在罷免案結果出爐後，以「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」發表談話。他感謝市民及市府團隊，遺憾罷韓國家隊全力打他、團隊遭扭曲抹黑、市政工作無法續推，最後祝福高雄成為偉大、光明、開朗、富庶的城市。

外界好奇李佳芬、韓冰等家人如何看待罷免案？韓國瑜昨天上午說，前晚睡前和妻子通電話，李佳芬對他打氣「一切平常心」是兩人共識，女兒韓冰也窩心說「老爸加油」，他以平常心看待這場罷免投票結果；傍晚結果出爐後，韓率市府一級主管出面並發表談話。

韓國瑜說，任何政黨掌握國家權力資源應該一心一意為人民造福、打拚，但民進黨第二次執政以來，所有心思集中在罷韓國家隊，集中所有中央政府力量、買通幾乎百分之九十以上媒體及網軍，全力攻打韓國瑜一人。罷韓國家隊如果有這種心思、體力，為什麼不好好用在建設國家、造福民眾身上，而放在鬥爭？

他說，市府團隊戮力以公，推動雙語教育、路平燈亮水溝通、輔導青創是全國第一，防治新冠肺炎及登革熱、照顧未婚媽媽、農產品外銷、招商引資等許多指標是全國最優；但非常遺憾，這個團隊不停被抹黑扭曲造謠中傷，甚至完全脫離事實，毫無根據的批判，希望大家能給高雄市府團隊一個公平評價，最大遺憾則是好多急著推動的工作，市府團隊沒辦法繼續執行。

韓國瑜表示，高雄是南台灣最重要的城市，高雄市民也是最棒、最優質，如果這個城市往好的方向帶，一定能發光發熱，「期待下一任市長，一樣能讓高雄市政蒸蒸日上，一樣讓高雄市民過安居樂業好日子」。

韓國瑜講話時盡力保持情緒穩定，但當聽到台下支持者高喊「謝謝你幫我們鋪了六百條馬路」、「我們永遠支持你，我們沒有離開」，眼眶不禁泛紅，但強自鎮定，沒讓淚水奪眶。

韓昨晚回到左營租屋處，有妻子李佳芬、核心幕僚陪在身旁，隨後在臉書發文說，選舉就像比賽一樣有勝負輸贏，但對人民而言，真正勝負輸贏卻是在選舉落幕後才開始。他虛心接受每一場選舉結果，未來無論有沒有工作、是否在任何職務上，只要能力所及、能為高雄盡一分心力，一定會為高雄鄉親出力。

對韓國瑜是否將提起罷免無效之訴？高雄市新聞局長鄭照新說，選舉投票結束，大家應該先沉澱一個晚上，再去對這些問題回應。