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93.9萬票同意 韓國瑜罷免案通過

聯合報 / 記者鄭媁徐白櫻楊濡嘉／連線報導
高雄市長韓國瑜罷免案通過，他以深深鞠躬感謝市民及市府團隊。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜罷免案通過，他以深深鞠躬感謝市民及市府團隊。記者劉學聖／攝影

高雄市韓國瑜罷免案昨天投票，中選會指出，一八二三間投開票所在晚間六時卅三分全數開票完畢，總投票人數九六萬九二五九人，有效同意票數為九三萬九○九○票，不同意罷免票數為二萬五○五一票，無效票五一一八票，投票率百分之四十二點一四；罷免案通過，韓國瑜成為我國選舉史上首位被罷免的縣市長。

挺韓議長 許崑源墜樓亡

但就在昨晚八時許，驚傳力挺韓國瑜的高市議長許崑源在自家大樓墜樓身亡，警方獲報趕往現場，許已無生命跡象。罷免結果出爐後，許崑源還發表對市長罷免投票結果尊重，但也強調對市民失去認真改變高雄、努力讓高雄更好的市長，非常遺憾；並在臉書貼文留言：「這一次，誰會是贏家？」沒想到隨後卻傳來不幸消息。

高雄市議長許崑源。圖／聯合報系資料照片
高雄市議長許崑源。圖／聯合報系資料照片

依公職人員選罷法規定，此次罷免案要通過，同意票要過五七萬四九九六票，且多於不同意票。二○一八年高雄市長選舉，韓國瑜拿下八九萬二五四五票，昨天出爐的同意罷免票數，還超過他當年當選市長的得票數。

中選會依法將在七天內公告罷免通過，並在公告日起三個月內完成高雄市長補選。亦即，中選會最晚十二日公告罷免結果，韓國瑜也將在公告日起即被解除職務，且四年內不得再參選高雄市長，推估最晚九月十二日前補選高雄市長。

韓是否提起訴訟 影響補選

不過，由於罷免結果公告日起十五天內，韓國瑜可提起罷免無效之訴，也可在卅天內提起罷免案通過無效之訴，是否提起訴訟，可能影響補選；因為依規定，罷免訴訟程序終結前，不辦理補選，而若訴訟拖過今年十二月廿五日，市長剩餘任期不足兩年，也可能由代理市長做完任期，不再補選。

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供

蔡：人民賦予權力也能收回

罷免結果出爐，蔡英文總統透過臉書表示，這個結果，是給所有政治人物最大的警惕，「人民可以賦予我們權力，當然也能夠收回」，建設高雄是她做過的承諾，不管誰當市長，她都不會忘記這個承諾，「高雄加油！台灣加油！」

蔡總統說，投票已經結束，她希望各方都能沉澱心情，不要再彼此攻擊，意見不同，也能和平表達，這是台灣民主最了不起的地方，「今晚過後，家人還是家人、朋友還是朋友，彼此尊重、互相依靠，台灣社會就能很快團結起來，迎接新的挑戰」。

曾誇韓國瑜是「百年難得一見政治奇才」的副總統賴清德也表示，「高雄人的民主實踐，讓我們深刻反省，主權在民的社會裡，不再有百年難得的政治奇才，只有恆久不變的公民力量」。

韓營失去高雄江山，國民黨主席江啟臣昨晚率秘書長李乾龍、立委謝龍介蔣萬安等人在高雄市黨部發表談話。江啟臣說，對高雄市民有滿心感謝，也有歉疚，接下來面臨高雄市長補選，會努力贏回高雄市民信任。

藍批行政力量操縱罷免案

江也抨擊民進黨用行政力量明目張膽操縱罷免案，這樣的做法對於台灣民主制度的發展、朝野合作等，有深遠且負面影響。

「今天的投票，不是結束，而是開始！」江啟臣說，國民黨會重新檢視、繼續深耕高雄，也是重新爭取高雄市民信任的開始，國民黨沒有氣餒的時間，將討論如何面對接下來的補選挑戰，尋覓適切人才，延續高雄市府團隊的努力與認真。

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