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「國家隊」助攻 撕裂難癒合

聯合報 / 本報記者蔡晉宇
罷韓總部旁的投開票所，投票結束後開始開票。 記者季相儒／攝影
罷韓總部旁的投開票所，投票結束後開始開票。 記者季相儒／攝影

罷韓投票結果出爐，高雄市長韓國瑜成為史上首位被罷免的縣市首長。如此結果固然是高雄市民用手上的選票做出的抉擇，卻不全然是市民的勝利，回顧整個罷韓行動，國家機器介入的痕跡鑿鑿；如今「罷韓國家隊」任務圓滿達成了，但這樣的過程，能讓挺韓方及韓國瑜本人輸得心服口服嗎？

罷韓投票倒數前三天，「國家隊總司令」蔡英文在民進黨中常會一聲令下，整個民進黨全體總動員「剿韓」。事實上，罷韓行動一開始主導的的公民團體，就因為和民進黨關係友好而備受外界質疑動機。

罷韓從提案、連署到公告投票，以及辦理選務過程中，政府各部會被質疑一系列「有利於罷韓」的動作，包括法務部認定罷韓團體冒用部徽可以原諒，送卅元以上的贈品也不一定算賄選；國防部三軍大學入學考試可以延期；交通部罷韓高鐵可以打折，還開加班車；內政部指稱有黑道要監票；校園罷韓專車有人出錢，教育部都不管，只顧發函要求罷韓當天放假。

甚至連防疫指揮官陳時中都被質疑在「罷韓國家隊」參一腳，不僅稱「發燒可以去投票」，對居家檢疫或隔離者也是「內心傾向可以投票」，對比先前防疫的嚴謹，顯然凡事只要遇到罷韓，都能轉彎，甚至是「逆時中」。

罷韓儼然成了總統大選之後，民進黨乘勝追擊的最大盛事，剛剛回鍋擔任黨主席的蔡英文總統，在中常會扮演起了「國家隊總司令」的角色，裁示通過聲明，呼籲高雄市民踴躍行使罷免投票公民權後；民進黨公職在最後關頭更是直接「不演了」，從站在街頭到車隊掃街，政黨介入的赤裸程度展露無遺。

罷免的本質是讓人民審視被檢驗者的執政表現，過多的政治力介入不僅有違行政中立、也加深社會對立；激情的總統大選才剛結束，正是修補社會裂痕、讓民眾休養生息的時候，這兩天卻又見到車隊在高雄街頭掃街，目的不外乎欲透過喚起支持者的激情，來成就自身的政治利益。

投票結果已成定局，但高雄真的「光復」了嗎？韓國瑜是否輸得心服口服事小，只怕持續被挑起的社會對立傷口，短時間恐難再癒合，這並非罷免的本意，也非高雄市民之福。

罷韓 韓國瑜 投票

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