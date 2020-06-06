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罷韓成功！ 韓粉舉牌「高雄才是大輸家」

聯合報 / 記者蔡孟妤王昭月／高雄即時報導
韓粉隔著市府玻璃大門與韓國瑜遙對，充滿不捨與憤慨。記者王昭月／攝影
韓粉隔著市府玻璃大門與韓國瑜遙對，充滿不捨與憤慨。記者王昭月／攝影

高雄市長罷免投票大勢底定，今天傍晚高雄市政府四維行政中心大門前，湧入數百名韓粉，等候市長韓國瑜，期間韓粉不斷激動高喊「市長加油」數分鐘，不捨之情溢於言表。支持者在自製的海報上寫著「高雄才是大輸家」，道盡此刻心中無盡的感慨。

罷免投票下午四點起開票，高雄市四維行政中心大門外，陸續有韓粉集結，陪同韓市長等待最後開票結果。約五點，數名韓粉掩不住激動情緒，高喊「市長加油」，時間長達數分鐘，一名身披國旗、家住漢神巨蛋的阿嬤，高聲為韓市長抱屈，直說「韓市長做錯什麼」，要這樣罷免他」，「不管有沒有罷免成功，我們都要挺他繼續選總統」。

五點廿分，韓國瑜市長率一級主管下樓發表演說，在場的媒體及直播主頓時一陣騷動，韓談話時開宗明義先感謝2018年有89萬2500名市民，讓他有機會替高雄市政打拚與努力，隨後帶團隊成員九十度深深一鞠躬。

此刻台下的鐵粉「杏仁哥」激動帶頭向市府團隊高喊，「謝謝你們，高雄有你們真好」「謝謝你幫我們鋪了六百條馬路」「我們永遠支持你」、「一定追隨到底，我們沒有離開」。

韓國瑜演說中以團隊為榮，並提出「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」，言談中更不乏對「罷韓國家隊」的不滿。在演說過後，他在大批媒體記者簇擁推擠下，原本想走到市府大門與門外的支持者致意，但因走到出口時險些擠爆玻璃門，基於安全考量又折返。

數百名韓粉高舉海報，隔著玻璃門與他遙對，加油聲中帶著滿懷不捨，韓粉海報上寫著「高雄才是大輸家」，道盡他們此刻激憤的心情。

韓國瑜率一級主管鞠躬致意。記者王昭月／攝影
韓國瑜率一級主管鞠躬致意。記者王昭月／攝影
阿嬤激動地說，「韓國瑜做錯什麼，你們要這樣罷免他」。記者王昭月／攝影
阿嬤激動地說，「韓國瑜做錯什麼，你們要這樣罷免他」。記者王昭月／攝影
韓粉高舉海報，指高雄才是最大輸家。記者王昭月／攝影
韓粉高舉海報，指高雄才是最大輸家。記者王昭月／攝影

韓國瑜 韓粉 罷免 罷韓

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