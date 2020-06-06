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【即時短評】罷韓重創江啟臣威信 這3挑戰將更嚴峻

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

高雄市長韓國瑜被罷免，國民黨暌違二十年好不容易收復的高雄又再度失去。年初才歷經大選挫敗，罷韓成功又再度重創國民黨，黨主席江啟臣上任後的第一個挑戰宣告失敗，未來如何帶領黨的再造、保全剩餘的執政縣市，甚至重返執政，國民黨的生死存亡將面臨更嚴峻的考驗。

「韓流」席捲2018年縣市長選舉，讓國民黨一舉拿下15縣市，更對2020重返執政燃起希望。但不到兩年時間態勢驟變，如日中天的韓國瑜市長還未坐熱就參選總統，不僅大傷自身形象，導致中間支持者出走，也讓國民黨所剩無幾的能量耗損殆盡。

韓國瑜在大選落敗後回歸市政，也在疫情期間創造零本土感染的好成績。國民黨中央配合韓的冷處理政策，協助推展市政和防疫，與地方合力強打蔡政府紓困和振興疏漏「圍魏救韓」，但仍敵不過民進黨動用府院黨資源的「罷韓國家隊」，最後開出93萬同意罷免票，超越韓的市長得票數89萬。

罷韓一役落敗，國民黨的改造之路更是雪上加霜。接下來，黨內的兩岸新論述即將出爐，九二共識雖不會完全被揚棄，將留其歷史與精神之所在，但未來要用什麼樣的形式呈現，不管是白皮書或決議文，都將牽動黨的路線。而這份新論述能否擴大支持者抑或再讓黨陷入路線之爭的內戰，都是江啟臣要面對的難題。

江啟臣上任後讓國民黨年輕化、數位化，先顧好「門面」。不過，國民黨的老舊體制是否能真正活化，包含未來的提名選制、如何開源延續百年大黨的命脈，以及面對罷韓後的衝擊效應，江力圖改革之路，恐更加艱辛。

國民黨 韓國瑜 罷韓
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