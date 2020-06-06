快訊

遭罷免後何去何從 韓國瑜下一步的三個選擇？

即時開票／破92萬同意票 韓國瑜成首位遭罷免民選市長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑道監票...造就一場早知結果的政治遊戲！

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
警政署長陳家欽的「黑道監票」說，造就一場早知結果的政治遊戲。記者林保光／攝影
警政署長陳家欽的「黑道監票」說，造就一場早知結果的政治遊戲。記者林保光／攝影

高雄市罷免市長韓國瑜投票，從5月26日警政署長陳家欽南下高雄市警局，召開首次治安維護工作專案會議，說出「黑道監票」的驚人「風聞」之後，儘管他解釋「只是傳聞」、是「防患未然」、「專業與職責所在」，卻為罷韓成功埋下引信，話題延燒，讓高雄人在罷與不罷的是非題中，罷韓宣傳被當成正面行動、反罷韓倒成為負面行為，對罷免投票結果影響不小。

「黑道監票」的話題一直延燒到接近投票日，警政署更在投票日，大舉抽調保一、保二、保三、保四、保五、保七總隊，以及國道、鐵路警察局、高雄港、台中港務警察總隊及航空警察局等陸海空警力，共35支分隊1400人到高雄支援維安，加上高雄市警局建制官警6900餘人，全投入投票日勤務及義警民力協勤，警民力上萬，似有「黑道作亂、白道出動」的意味。

原本民眾在投票所30公尺外停留，沒拍照、沒攝影，不妨害他人投票，應屬於憲法「人民身體之自由應予保障」的範疇，但在罷免投票日，卻被刻意營造成是「監看投票」行為，在投開票所外被勸離的就有40人。

儘管毫無黑道背景的民眾今天在投票所30公尺外駐足，便遭檢舉是「監看投票」，雖行為不足論法，但因檢警把30公尺外逗留的行為，視同可能有妨害民眾自由行使投票權的「監控」嫌疑，得由員警勸離，讓駐足停留的民眾，無形中落入「黑道監票」的負面行為當中，而罷韓遊行遊走法律邊緣，遊行最後集會演講，也被視為可容許範圍，輕輕放過。

開票結束，同意罷免票數已逾韓國瑜當選市長票數，不禁讓人覺得，「這是一場早知結果的政治遊戲」。

投票 黑道 罷免 罷韓
高雄市長究竟會留步還是回黨部？線上直播開票看這裡 -->

延伸閱讀

韓國瑜罷免票數破89萬 超過1年半市長選舉得票數

遭罷免後谷底翻身 韓國瑜下一步的三個選擇！？

「監票」傳聞一堆都平和 罷韓投票上半場0人被法辦

高雄投票所外有人監看、直播、錄影？ 警方一一勸離

相關新聞

罷韓案即時開票／同意票破57.5萬票！韓國瑜失去市長寶座

由「罷韓四君子」發起的「高雄市長韓國瑜罷免案」，歷經近一年的提議、連署、成案三階段，於109年6月6日進行投票。《聯合新聞網》從投票當日下午4點，帶您一覽開票實況，及用圖表做最詳盡的戰情分析。

【即時短評】韓國瑜與高雄市正式分手了

韓國瑜與高雄市終於正式分手了。

中選會認證 罷免韓國瑜同意票已超越選當選市長票數

高雄市長韓國瑜罷免案僅開票72分鐘，即突破通過門檻，韓國瑜成為史上首位被罷免的市長。根據中央選舉委員會最新開票統計，有效...

遭罷免後谷底翻身 韓國瑜下一步的三個選擇！？

高雄市長韓國瑜成為我國史上首位被罷免的縣市首長，各界也關注他的下一步，會爭取明年的國民黨主席、擔任黨職及二○二二年再戰艱...

罷免案通過 韓國瑜率一級主管發表三個遺憾

罷免案確定通過，韓國瑜的政治生命暫時畫下句點，傍晚5點20分，韓國瑜率一級主管在四維行政中心發表三個遺憾、兩個感謝、一個...

罷韓通過 韓營：高效能市政團隊 不敵「罷韓國家隊」出征

高雄市長韓國瑜遭罷免，韓營人士說，主因是罷免門檻低、綠營黨公職及「罷韓國家隊」全力催票。韓當初一無所有到高雄選市長，如今...

罷韓通過！中選會認證 韓國瑜罷免案已過定法定門檻

高雄市長韓國瑜罷免案正在開票中。根據中央選舉委員會開票統計，有效同意票數已達60萬1412票，不同意罷免票數為1萬627...

罷免成功 韓國瑜發表「兩感謝、三遺憾、一祝福」

高雄市長韓國瑜罷免投票今天舉行，高雄市長韓國瑜確定遭到罷免，韓國瑜在結果出爐後，率市府團隊首長發表罷免投票後談話，韓國瑜說，他有兩個感謝...

罷韓成功！饒慶鈴：藍軍要再贏取高雄執政權難度將大增

台東縣長饒慶鈴以國民黨從政人員的立場看高雄成功罷韓，意味著未來國民黨要在高雄重新取回地方執政權，難度將大增。

保住市長的最後希望 韓國瑜剩選罷法這2條可提告

高雄市長韓國瑜先前聲請暫停罷免案接連吞敗，罷韓待正式公告通過後，是否再循司法途徑反制備受矚目。律師指出，韓陣營如果認為選...

韓國瑜黯然下台韓粉堅定相挺 溫暖喊話：我們不會離開

高雄市長韓國瑜因罷免通過，黯然下台，韓粉看在眼裡相當不捨，也有韓粉說，會繼續支持，無怨無悔。

罷韓確定過了！罷韓方歡聲雷動喊「我高雄丶我驕傲！」

開票到傍晚5點10分，罷免案確定過關了！光復高雄總部歡聲雷動，高喊「我高雄丶我驕傲！」

熱門新聞

罷韓案即時開票／同意票破57.5萬票！韓國瑜失去市長寶座

高雄天氣晴朗 罷韓投票所外出現排隊人龍

昨晚睡前通電話 李佳芬對韓國瑜這樣說

綠營午後統計投票率已過25%門檻 增高韓團隊去職危機

高雄罷免投票監看傳聞不斷 支援警力已進駐高雄

開票結果出爐後 韓國瑜將率團隊發表談話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。