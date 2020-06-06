黑道監票...造就一場早知結果的政治遊戲！

高雄市罷免市長韓國瑜投票，從5月26日警政署長陳家欽南下高雄市警局，召開首次治安維護工作專案會議，說出「黑道監票」的驚人「風聞」之後，儘管他解釋「只是傳聞」、是「防患未然」、「專業與職責所在」，卻為罷韓成功埋下引信，話題延燒，讓高雄人在罷與不罷的是非題中，罷韓宣傳被當成正面行動、反罷韓倒成為負面行為，對罷免投票結果影響不小。

「黑道監票」的話題一直延燒到接近投票日，警政署更在投票日，大舉抽調保一、保二、保三、保四、保五、保七總隊，以及國道、鐵路警察局、高雄港、台中港務警察總隊及航空警察局等陸海空警力，共35支分隊1400人到高雄支援維安，加上高雄市警局建制官警6900餘人，全投入投票日勤務及義警民力協勤，警民力上萬，似有「黑道作亂、白道出動」的意味。

原本民眾在投票所30公尺外停留，沒拍照、沒攝影，不妨害他人投票，應屬於憲法「人民身體之自由應予保障」的範疇，但在罷免投票日，卻被刻意營造成是「監看投票」行為，在投開票所外被勸離的就有40人。

儘管毫無黑道背景的民眾今天在投票所30公尺外駐足，便遭檢舉是「監看投票」，雖行為不足論法，但因檢警把30公尺外逗留的行為，視同可能有妨害民眾自由行使投票權的「監控」嫌疑，得由員警勸離，讓駐足停留的民眾，無形中落入「黑道監票」的負面行為當中，而罷韓遊行遊走法律邊緣，遊行最後集會演講，也被視為可容許範圍，輕輕放過。

開票結束，同意罷免票數已逾韓國瑜當選市長票數，不禁讓人覺得，「這是一場早知結果的政治遊戲」。