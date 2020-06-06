遭罷免後谷底翻身 韓國瑜下一步的三個選擇！？

高雄市長韓國瑜成為我國史上首位被罷免的縣市首長，各界也關注他的下一步，會爭取明年的國民黨主席、擔任黨職及二○二二年再戰艱困選區，這三條路，都是可能的選項；不過，罷免案後他都將沉潛一段時間，慎重思考後待時機成熟就會向支持者報告。

罷免案從韓國瑜競選總統延燒至今，尤其在韓歷經敗選後，政壇認為大選的不利結果，會助長罷免案通過。因此對於韓將何去何從，各界一直有不少揣測，尤其是參與黨主席選舉，一直從總統選後就有傳言，但韓僅表示要專心市政；而現在罷免通過，問鼎明年黨主席幾乎成為最有可能的選項。

雖然，韓還沒有對未來有肯定的規劃和想法，但黨內認為，韓國瑜是被情緒性的罷免，並非貪汙等正當理由；韓陣營也認為，韓國瑜這次轟轟烈烈的被罷掉，這樣沒有正當性的罷免讓藍營支持者憤慨，韓身為政治迫害的被害者，未必是扣分，反而有助於未來政治能量提升，有機會從谷底翻身。

事實上，在罷免期間，曾有幕僚建議韓國瑜先辭高雄市長，累積能量後再拚黨主席。不過，韓評估後認為，如辭職，就證明了自己有被罷免的正當性，也會對不起長期跟著他非常努力的市府同仁，因此他決定正面面對，以市政對決罷免，就算最後結果不如預期，也無愧身為市長的責任。