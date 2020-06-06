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韓批罷韓國家隊 政院：政府是讓民眾順利行使公民權
罷韓結果出爐，有效同意票跨過罷免門檻，高雄市長韓國瑜出面發表三個遺憾兩個感謝一個祝福，質疑蔡政府掌握資源、動用罷韓國家隊。行政院發言人丁怡銘受訪時則表示，政府目的是讓民眾順利行使公民權，包含選舉或罷免都一樣，相信台灣民主很成熟，最終罷免案過或不過，還是回歸到市民對市長滿意不滿意。
根據高雄選委會的統計，在下午5點10分時，同意罷免票超過57萬7432票，是在開了1240個投票所時得出的票數，投票率41.40%。
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