罷韓通過 韓營：高效能市政團隊 不敵「罷韓國家隊」出征

高雄市長韓國瑜遭罷免，韓營人士說，主因是罷免門檻低、綠營黨公職及「罷韓國家隊」全力催票。韓當初一無所有到高雄選市長，如今回到原點，市府多位局處長也將各自回歸原本生活，回到學校教書或另覓新職。高雄市長韓國瑜罷免案，在下午5點10分，中選會計票已超過60萬罷韓門檻，遠超所有媒體統計，同意罷免票還在累計中。

韓營人士說，不應從總統蔡英文在高雄拿下109萬票來分析韓的罷免案，而應從陳其邁選市長的74萬多票，及韓選市長89萬票到選總統剩61萬票所流失的選票，即那些原本就不支持韓及後來不支持的人，共多少人出來投票。

罷免通過，門檻太低是主因之一，韓得票89萬多票，但罷免卻只需57萬多票，加上「罷韓國家隊」和民進黨立委趙天麟擔任民進黨高雄市黨部主委後，最後一周大動作挺罷韓有關，中選會、警政署等中央部會暗助罷韓、高鐵推優惠、趙天麟發104萬通催票簡訊等，甚至最後蔡英文還下動員令，鼓勵大家投票。

韓幕僚說，韓投票前一周心情一直很好，「看得很開」，還打趣要幕僚快結婚沖喜。韓當初本就一無所有的到高雄打拚，如今回歸原點而已，韓早已放下得失心。

不少局處首長從學校「借調」到市府任職，如今也將回歸校園，部分機要、政務官也將回到原本生活或另謀新職。副市長李四川則說，尊重市民決定，「最高興的是家人，終於可以回家了」。

「但凡走過必留下痕跡」，李四川說，這一年多來在高雄的努力，在道路、治水等方面下了許多功夫，相信市民會有感，就留給市民回憶。