罷韓結果將出爐 成敗卻是藍綠中央一肩扛

高雄市長韓國瑜罷免案投票今天登場，但藍綠不約而同呈現一種詭異的景象。國民黨從基本戰略到攻防策略，都是配合韓市府，黨中央沒有主導；執政的民進黨也早對外定調，罷免是民間團體發起，因此就算綠營民代動作頻頻，黨中央也僅呼籲高雄市民踴躍行使公民權。然而，罷免案的成敗，卻攸關藍綠氣勢消長，最後還是得由各自的黨中央一肩扛。

韓大於國民黨

從國民黨角度來看，當韓國瑜設定罷韓策略時，已決定最後的罷韓投票結果，國民黨即使在檯面下動員所有可使用的能量，成敗關鍵都不在黨中央。

罷免案的主動權在提出罷免一方，情勢對國民黨和韓本來就極為不利，除了民情外，所有依靠的只有無法預測的天候和疫情，就算要反動員或化解罷韓投票，國民黨長期在高雄在野，2018年光復高雄，不是黨的贏，而是韓國瑜贏，黨機器在高雄要動員到基層，原本難度就極大，加上「韓大於黨」而非「黨大於韓」，從國民黨主席江啟臣首次南下與韓會面，黨在罷免案中就只有輔助的角色。

球不在民進黨

在2018年敗選，拱手讓出高雄市的執政權以來，罷韓理當是民進黨的事，但受制於中央執政權在民進黨，為避免中央政府主導罷免地方政府首長，當民間發起罷免案的那一刻開始，為了罷免案成功，就注定民進黨必須與罷免案保持適當距離。

不過，保持距離說得容易，做來不容易。黨中央雖然定調民間團體發起，民進黨尊重高雄市民的公民權行使，一方面是基於中央與地方的關係，另一方面則是不想激化藍綠對立的策略考慮，然而，綠營基層都希望黨中央應全力支援，畢竟成敗會影響藍綠消長，黨內高層就曾建議520之後回任黨主席的蔡英文總統在罷免投票前表態，最後黨中央公開呼籲高雄市民踴躍行使罷免公民權。

罷韓成敗 藍綠各有隱憂

國民黨因為韓國瑜，無法介入主導罷免案攻防策略，民進黨也因為韓國瑜，必須和罷免案保持適當距離。然而，無論結果如何，帳卻要算在藍綠兩黨身上，畢竟，韓國瑜仍有一定程度的政治能量，罷免若成，原本已漸冷卻的韓粉，恐將再出現某種程度的凝聚，不但嚴重挑戰國民黨現有的領導結構，對執政的民進黨來說，也不會樂見藍綠衝突回溫。

若罷免不成，或許不致激化韓粉，也會讓韓國瑜更珍惜把握剩下的市長任期，但韓國瑜的非典型式政治操作，未來恐怕也會讓年輕化的國民黨領導梯隊心存忌憚；對民進黨來說，無法收復高雄，不只會讓黨內派系角力加溫，更是中央執政的警訊。

罷免案任何一方的輸贏，都會讓對手失分或得分，「韓」流尾勁，還會不會在政壇攪動一池春水?藍綠雙方都得小心翼翼。