觀察站／罷韓今攤牌 2022大戰提前開打

罷韓投票今天揭曉，不論高雄市長韓國瑜最後能否全身而退，今天過後，二○二二高雄市長大選一役已宣告開打，更攸關國民黨能否守下好不容易攻下的南台灘頭堡，還是退回廿年前的原點。

國民黨自一九九八年地方選舉丟掉高雄市執政權後，廿年來在高雄市重要選舉屢戰屢敗，直到二○一八年才在各界一片不看好聲中，由韓國瑜為國民黨拿回高雄政權。這本是國民黨反攻南台的大好機會，韓卻因立馬轉戰總統，遭發動罷免。

今天罷韓案如果過關，韓國瑜政治生命幾已敲下喪鐘。面對三個月內須完成的高雄市長補選，國民黨內目前傳出的備戰人選，不論是對上行政院副院長陳其邁或民進黨高雄市黨部主委趙天麟，都難有勝算；藍營也有人主張要打罷免無效之訴，以纏訟時間換取備戰空間。

若韓國瑜挺過罷免，韓與國民黨將再有兩年半的時間證明自己，即便韓已無能量連任高雄市長，國民黨或可徵召如黨主席江啟臣、前主席朱立倫等重量級南征，勝負猶未可知。民進黨內部因角逐高雄市長被提名權而角力頻頻，但眼前全黨還是集中火力要打下韓國瑜，這樣不僅補選勝算大，二○二二年大選也等於頭過身就過。

罷韓即將攤牌，民進黨可能參與補選者皆已擺出陣勢，國民黨中央也應對所有戰局的可能最壞狀況做好準備，否則不論二○二二或二○二四，都將是一場苦戰。