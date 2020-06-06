聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀察站／罷韓今攤牌 2022大戰提前開打

聯合報 / 本報記者周志豪
罷韓投票的選前之夜遊行，民眾比出六月六日投票的手勢。記者季相儒／攝影
罷韓投票的選前之夜遊行，民眾比出六月六日投票的手勢。記者季相儒／攝影

罷韓投票今天揭曉，不論高雄市長韓國瑜最後能否全身而退，今天過後，二○二二高雄市長大選一役已宣告開打，更攸關國民黨能否守下好不容易攻下的南台灘頭堡，還是退回廿年前的原點。

國民黨自一九九八年地方選舉丟掉高雄市執政權後，廿年來在高雄市重要選舉屢戰屢敗，直到二○一八年才在各界一片不看好聲中，由韓國瑜為國民黨拿回高雄政權。這本是國民黨反攻南台的大好機會，韓卻因立馬轉戰總統，遭發動罷免

今天罷韓案如果過關，韓國瑜政治生命幾已敲下喪鐘。面對三個月內須完成的高雄市長補選，國民黨內目前傳出的備戰人選，不論是對上行政院副院長陳其邁民進黨高雄市黨部主委趙天麟，都難有勝算；藍營也有人主張要打罷免無效之訴，以纏訟時間換取備戰空間。

若韓國瑜挺過罷免，韓與國民黨將再有兩年半的時間證明自己，即便韓已無能量連任高雄市長，國民黨或可徵召如黨主席江啟臣、前主席朱立倫等重量級南征，勝負猶未可知。民進黨內部因角逐高雄市長被提名權而角力頻頻，但眼前全黨還是集中火力要打下韓國瑜，這樣不僅補選勝算大，二○二二年大選也等於頭過身就過。

罷韓即將攤牌，民進黨可能參與補選者皆已擺出陣勢，國民黨中央也應對所有戰局的可能最壞狀況做好準備，否則不論二○二二或二○二四，都將是一場苦戰。

罷免 韓國瑜 罷韓 國民黨 民進黨 趙天麟 行政院 朱立倫 江啟臣 陳其邁

延伸閱讀

影／選前之夜韓國瑜行程眾多...局處首長相陪 似「最後一夜」？

遊行最高潮！ 群眾丟擲「市長印信」要求韓國瑜下台

罷韓重返美麗島 人潮浩蕩

決戰關頭 韓國瑜臉書溫情攻勢「高雄有你們真好」

相關新聞

挺韓、罷韓選前之夜出招 今投票見真章

地方自治史上首次直轄市長罷免案今天登場。高雄市長韓國瑜昨天從早忙到晚拚市政，晚間九點半安排視察路燈，支持者高呼「市長加油...

罷韓今晚7點掀牌 萬警戒備 陣仗空前

罷免高雄市長韓國瑜投票今天登場，挺韓、罷韓山雨欲來。高雄檢、警嚴陣戒備，總計動員上萬名警力支援，勝過二○一八高雄市長和二...

綠總動員…罷韓陸空催票「把權力收回來」

罷韓投票今天決勝負，民進黨主席蔡英文周三主持中常會裁示通過「罷韓聲明」，呼籲高雄市民踴躍投票，民進黨公職從空戰、陸戰全面...

App挺韓監票…韓打感性牌「坦然接受結果」

罷免投票前夕，高雄市長韓國瑜昨晚在臉書感性訴求，市府團隊都認同以人民為本的基本價值，為官一任、造福一方；「仰不愧於天，俯...

觀察站／罷韓今攤牌 2022大戰提前開打

罷韓投票今天揭曉，不論高雄市長韓國瑜最後能否全身而退，今天過後，二○二二高雄市長大選一役已宣告開打，更攸關國民黨能否守下...

綠下一個敵人？柯P：我推薦侯友宜

台北市長柯文哲昨赴議會總質詢，議員陳政忠質疑，民進黨有沒有達到打擊高雄市長韓國瑜目的？柯文哲說，「達到了」；至於打韓後，...

罷韓若過…名嘴：恐有報復性罷免

罷免高雄市長韓國瑜投票今天登場，媒體人黃暐瀚昨天在臉書預測，罷韓通過之後將「烽火連天」，挺韓陣營恐提出許多罷免案。對於是...

影／罷韓選前之夜大遊行 民眾擠爆遊行路線

今天是罷韓的選前之夜，罷韓團體號召民眾上街遊行，選在美麗島站集合出發，一路遊行到韓國瑜就任市長的愛河邊，現場吸引眾多民眾...

陳其邁臉書催票 「用選票決定高雄的未來」

6月6日罷免投票在即，行政院副院長陳其邁今晚在臉書po搭高鐵身影，搭配文字寫到「明天的投票，不論你的選擇是贊成或反對，都...

貼出返家照催票 陳其邁：高雄有再一次重新做選擇的機會

明天就是高雄市長韓國瑜罷免案投票日，行政院副院長陳其邁今晚在臉書上貼出趕高鐵的背影照指出，明天的投票，不論民眾的選擇是贊...

選前之夜勘查智能路燈 韓粉簇擁高喊市長加油

高雄市長罷免投票選前之夜，市長韓國瑜率團隊到「愛河之心」視察智能路燈更換情形，九點半他人還沒到，現場即有近百名鐵粉守候，...

影／選前之夜韓國瑜行程眾多...局處首長相陪 似「最後一夜」？

高雄市長韓國瑜今晚到愛河之心，勘察高雄市路燈智能化情形，眾多局處首長相隨，不少韓粉力挺，現場似有「最後一夜」之感。新聞局...

熱門新聞

罷韓後民進黨的下個敵人？柯文哲：我推薦侯友宜

一黨獨大、綠衛兵相挺 孫大千：民進黨認罷韓穩操勝券

許淑華雪中送炭 6日陪韓國瑜面對高雄市民的決定

罷韓案倒數／ 高雄人看罷免有熱、也有冷

看到這景象 綠委：韓國瑜「挫勒蛋阿」

議員挺韓鼓吹不投票 李茂生：我真的錯亂了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。