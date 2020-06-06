綠總動員…罷韓陸空催票「把權力收回來」

罷韓投票今天決勝負，民進黨主席蔡英文周三主持中常會裁示通過「罷韓聲明」，呼籲高雄市民踴躍投票，民進黨公職從空戰、陸戰全面催票。

民進黨副秘書長林鶴明昨天表示，高雄市民用行動告訴大家，不是投完票就不管政治，「選民投票給你權力，也會投票把你收回來」。

對於罷免不成，民進黨是否負成敗責任？林鶴明說，這一場從頭到尾都是高雄市民選舉，要不要去投票，任何人或政黨都不能凌駕高雄市民的民主權利。

民進黨高雄市黨部和台灣基進立委陳柏惟昨天分別發起車隊掃街，民進黨高市黨部主委趙天麟表示，最後階段的戰略很明確，就是團結衝出投票率，匯聚高雄人的能量；立委范雲、郭國文、管碧玲、林楚茵、陳亭妃等人也透過臉書催票，呼籲換掉不適任的首長。

趙天麟說，這次罷免投票無關藍綠，是要告訴政治人物，接受選民託付要一生懸命、專心投入，否則將為落跑付出民意審判的代價。高雄是民主聖地，投票率不僅要過門檻，而是衝愈高愈好，這將成為民主的標準與價值。

民進黨高雄市議會黨團幹事長陳致中說，「高雄是我們的母親，當她受到欺負，我們要挺身而出；高雄是我們的孩子，當他受到委屈，我們要站出來保護」。

台灣基進新聞部副主任張博洋昨天則跨區到台南市水萍塭公園，主要訴求高雄人將用行動奪回屬於城市的榮光。