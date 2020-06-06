App挺韓監票…韓打感性牌「坦然接受結果」

罷免投票前夕，高雄市長韓國瑜昨晚在臉書感性訴求，市府團隊都認同以人民為本的基本價值，為官一任、造福一方；「仰不愧於天，俯不怍於民」是市府團隊秉持的唯一信念，五百多天以來，謝謝高雄市民給機會，也謝謝同仁一路付出，無論結果如何，請大家平心靜氣，坦然接受結果。

相較綠營全面催票，挺韓陣營則呼籲監票。網路社群「打狗事務所」召募投開票所外監票志工，目標是一八二三個投開票所各兩名人力，昨晚更舉辦演習，訓練志工用App監票。打狗事務所發言人莊為傑說，這次與「一支穿雲箭」App合作，監票志工直播開票過程，若當地網路不穩定，至少要能拍照存證。

韓國瑜昨天出席市政記者會時，藍營市議員現身為韓打氣；市議會國民黨團昨天下午原本要開記者會挺韓，但為免激化，後來也取消記者會。

韓則在臉書貼出影片說，一年半前，來自四面八方組成的高雄市府團隊，是為服務而存在。這五百多天以來，高雄市政府各局處首長及每一位幕僚同仁，大家任勞任怨、日夜堅守崗位，「身為市長，我深深以這個團隊感到光榮、感到驕傲」。

國民黨主席江啟臣昨也全程用台語發聲，在臉書發表談話。江說，罷免制度是要對付貪汙、不法，不是要來政治鬥爭，如今對手不惜代價、全面動員罷韓，讓他感慨如此惜情的城市，為什麼會走到如今要來罷免市長。

江啟臣今天下午將與黨籍立委與中常委南下高雄，慰勉黨工的辛勞，並與韓國瑜面對投票結果。對於江決定南下高雄，韓營人士雖覺意外，但了解黨中央也有壓力。