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罷韓投票日 高市警局：7500警力投入選舉維安

中央社 / 高雄5日電

高雄市長韓國瑜罷免案6日投票，高雄檢方將指派檢察官進駐高雄市各轄區警分局。高雄市警局今天表示，規劃7500警力投入選舉治安工作，隨時處理突發事故。

高雄市第3屆市長罷免案，明天將在38個行政區的1823投開票所舉行。高雄市政府警察局表示，「投票前平安」、「投票日平順」、「開票後平穩」等3大作為圓滿達成投開票。警力規劃部分，包括高市警局7000多名警力，警政署支援500多名保安機動警力，加上民防和義警等協助，預估將有8000多人投入選舉維安。

為維護投開票秩序，依高雄、橋頭兩地檢署發布的「對投開票所內外的違法行為」處理原則辦理，在投開票所內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，或其他不正當行為，且不服選務人員制止、令其退出；亮票、攜出罷免票、於投票所刺探選舉人圈選選舉票內容等，依選罷法究辦。

投開票所四周30公尺內，對於喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止而仍繼續者，或以其他方式妨害擾亂投票秩序，甚至妨害民眾自由行使投票，依行為態樣分別適用公職人員選罷法查辦。

投開票所四周30公尺外，不論直接或間接，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權不法行為，例如叫囂、辱罵、監控、恐嚇等，按情節輕重依刑法究辦。

市警局保安科表示，市選委會選監小組、雄檢與橋檢，明天投開票都將派員進駐各轄區分局，會同警方隨時處理突發事故。若有民眾刻意對選民拍照、攝影，或是投票民眾感覺到被侵擾，經報案後員警將依現場個案認定處理；若報案人感覺遭侵擾，且侵擾程度如逾越社會所能容忍界線，將依相關法令送辦。

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