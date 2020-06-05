罷韓案倒數／宣傳罷韓將重返美麗島 台灣基進今到台南

明天高雄市將進行罷免第3屆市長投票，今天罷韓團體全力掃街籲高雄市民出門投票罷韓，台灣基進新聞部副主任張博洋今天上午還跨區到台南市水萍塭公園開記者會，台南告訴「鄰居」，高雄人將用行動奪回屬於城市的榮光，重回屬於南部人的民主驕傲，台灣基進立委陳柏惟今天下午並要與「滅火器」主唱楊大正參與台灣基進中央黨部發起的車隊掃街啟程活動。以「Wecare高雄」為主的「光復高雄總部」白天車隊掃街，晚上舉辦號稱要聚十萬人的「重返美麗島」遊行。

罷韓團體白天車隊掃街已進行多日，今天白天照預定行程，到左營、楠梓區和三民區車隊掃街，都是高雄市人口密集的行政區。

高雄市長韓國瑜去年為競選總統造勢的第一站，到台南市水萍塭公園，張博洋當時與台灣基進的支持者到場向韓國瑜嗆聲，面對明天的罷韓投票，張今天與台灣基進台南黨部主委李宗霖等人到水萍塭公園，李宗霖送給張驅散「惡瑜」的罷免同意單，代表台南與高雄人民要淘汰破壞民主政客的決心。

張博洋說，韓國瑜去年請假3個月競選總統，他代表高雄人到台南協尋失蹤的市長；明天，高雄人將用手中的罷免票制裁沒有誠信的政客，他要告訴好鄰居台南，高雄人將用行動奪回屬於城市的榮光，重回屬於南部人的民主驕傲。

台灣基進中央黨部今天發起「國家有難匹夫有責、陳柏惟南征隊車掃」，預計下午3點從台灣基進中央黨部前出發，滅火器主唱楊大正將到場讚聲。

罷韓團體今天晚上的「重返美麗島」遊行，從高雄捷運美麗站走到愛河畔的民生二路、河東路口，也是民生二路底，為整個罷韓投票宣傳畫下句點；因是壓軸的選前之夜，罷韓團體盼能號召10萬人參加。「Wecare高雄」發起人尹立昨天晚上表示，「重返美麗島」以公民團體和市民為主，未規畫邀請總統府前祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁等人士參加。