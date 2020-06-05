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「選前之夜」避免直球對決 罷韓重返美麗島 韓急改視察地

聯合報 / 記者楊濡嘉蔡孟妤林保光王昭月王慧瑛／高雄報導
高雄市長韓國瑜（前排中）昨參加新莊仔路與勝利路通車典禮，現場湧入上百名支持者大喊加油。 記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜（前排中）昨參加新莊仔路與勝利路通車典禮，現場湧入上百名支持者大喊加油。 記者劉學聖／攝影

今晚是罷韓投票的選前之夜，罷韓團體將號召十萬人「重返美麗島」，原本高雄市長韓國瑜同一時間將視察美麗島捷運站附近的路燈汰換專案，一度被地方稱為罷韓前夕的「決戰愛河畔」；綠營議員強烈質疑後，市府昨晚緊急宣布更改地點、也延後視察時間，避免雙方直球對決。

罷韓團體昨天遊行以「六四」為主題，遊行路過中山大學隧道口，行政院副院長陳其邁昨晚也碰巧在中山大學演講。陳其邁說，他雖然沒有參加罷韓遊行，但在過去從政的實踐上，他都一直信奉民主價值，也全力支持；高雄過去在美麗島事件爭取到得來不易的直接公民權，在這個地方鼓動大家不投票、去監票，施壓投票的人，令人不可思議。

罷韓遊行昨天號召上千人參與，眾人一起施放科技天燈。 記者劉學聖／攝影
罷韓遊行昨天號召上千人參與，眾人一起施放科技天燈。 記者劉學聖／攝影

今晚「重返美麗島」遊行，預定從捷運美麗島站沿中山路走到民生路底。罷韓團體表示，這是對抗高雄市政府的打壓，高雄只要一張選票，就可以讓民主的燭光變火炬。民進黨高雄市黨部今晚則舉辦搖滾直播音樂會，將採取網路直播。

韓國瑜今天續跑市政行程，晚上視察路燈汰換，原本地點位於民生二路與河東路口，竟與罷韓遊行的路線、時間完全重疊。民進黨高雄巿議員林智鴻質疑，選前之夜遊行路線老早就公布，韓的視察行程居然也是在這裡，這是要「就近監視或正面衝突」？

高雄市副市長李四川說，路燈視察行程是由工務局安排，不可能有直球對決動機；市府昨晚表示，純粹是安排行程疏忽，確定調整視察地點至博愛路與同盟路口，時間也延後至晚間九時卅分，避免強碰。

至於投票當天，據了解，韓國瑜已召集市府局處首長下午四時在市府集合，待投票結果出來後向市民致意。國民黨主席江啟臣原規畫六日南下高雄，與韓一起面對開票結果，但韓營婉拒，韓希望避免升高對立。

國民黨高雄市議會團昨成立抓鬼大隊，訴求「拒奧步，反賄選」。對於警政署長陳家欽的「黑道監票說」，高市警察局長李永癸昨說，到目前為此，警方沒得到相關情資。

罷免 韓國瑜 罷韓 陳其邁 美麗島事件 江啟臣 陳家欽 李四川

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