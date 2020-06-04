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反罷韓首長發氣爆合成圖 高市綠議員點名違法

中央社 / 高雄4日電

罷韓投票倒數，民進黨高雄市議員簡煥宗等人今天點名消防局長黃江祥在主管群組轉發不實氣爆合成貼圖違反行政中立。黃江祥先前表示，轉發貼圖是無法接受判決廠商竟無法律責任。

黃江祥昨天在議會答詢民進黨市議員康裕成的質詢時就表示，氣爆時擔任前進指揮所指揮官，會轉發貼圖是因為無法接受法院判決廠商竟沒有法律責任。至於今天議員促他收回訊息，以及康裕成追問「是否要對前市長陳菊致歉」，黃江祥只有點頭示意，未作具體回應。

康裕成及簡煥宗今天在議會繼續質詢有掌握黃江祥在主管群組轉發高雄氣爆過失合成圖，還有「打臉罷韓團體的抹黑謊言」等訊息，包括韓市府團隊上任後興建的社會住宅等都是不實的訊息。

簡煥宗說，黃江祥曾擔任前朝消防局副局長，應該了解氣爆當時情形，轉發的氣爆過失合成圖內容「高等法院高雄分院二審判決：氣爆案過失責任全在陳菊高雄市政府」是不實訊息。不滿黃江祥此舉「是韓市府團隊在威嚇公務員不敢去投票？」

發生在2014年7月31日的高雄氣爆，康裕成引今年4月24日高雄氣爆二審判決，「認定過失責任全歸咎於高市府28年前施作排水箱涵未嚴格把關，導致管線破洞」。她說，1992年執政的是前市長吳敦義，點名黃江祥的貼文不實促他收回。

另外，對於黃江祥在主管群組貼出「打臉罷韓團體抹黑謊言」，提及「社會住宅總計完成407戶比去過還多」說法，簡煥宗說，以韓市府列入政績的前金區舊警舍變身的「老青共居社宅」為例，是前市府在民國107年規劃監督的工程；如今韓市府收割在先，還反指前朝沒做事，太不應該。

罷免 韓國瑜 罷韓

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