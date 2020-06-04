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民進黨中常會 蔡英文裁示通過罷韓聲明

聯合報 / 記者丘采薇蔡晉宇／台北報導
民進黨主席蔡英文昨天主持中常會裁示通過「罷韓聲明」，呼籲高雄市民踴躍行使罷免公民權。記者潘俊宏／攝影
民進黨主席蔡英文昨天主持中常會裁示通過「罷韓聲明」，呼籲高雄市民踴躍行使罷免公民權。記者潘俊宏／攝影

罷免高雄市長韓國瑜六月六日投票，民進黨主席蔡英文昨天主持中常會裁示通過「罷韓聲明」，呼籲高雄市民踴躍出席行使罷免公民權；對於國民黨號召「不投票、只監票」，不僅打壓民主政治，也為台灣引以為傲的投票自由提供最負面示範，民進黨譴責這種反民主的行為。

據轉述，民進黨中常委沈發惠昨天提案，鼓勵民眾投票罷韓，中常委陳茂松則憂心，該聲明等同「政治介入」。不過，民進黨秘書長林錫耀、民進黨立院黨團總召柯建銘都主張通過聲明；蔡英文最後表示，這是民主政治的問題，隨後裁示通過，原本沒有簽署同意的人還趕緊去補簽。昨天也是蔡英文回任黨主席後，首度在中常會討論罷韓議題。

據了解，林錫耀指出，萬一罷韓投票只差一點沒通過，大家回頭會說民進黨連鼓勵投票的聲明都不敢通過；柯建銘說，現在多少年輕人在罷韓，如果民進黨連鼓勵投票的提案都沒有通過，會變成大新聞，他還將眼神望向一旁的行政院副院長陳其邁說：「其邁坐在這邊，你們還在說這些，其邁情何以堪？」眾人會心一笑，但陳其邁全場沒有發言。

陳茂松又說，如果鼓勵罷免，若罷韓成功後，會不會什麼都被罷免？柯建銘說，選罷法下修三年多，只遇到一個前立委黃國昌被罷免，當時修法，黃國昌還主張「相對多數」就通過罷免門檻，「當初我反對，黃國昌還說我在阻擋罷免，叫人家來罷免我，結果是我救了他。」

民進黨聲明也呼籲，不論同意或不同意罷免的高雄市民，六月六日都應該踴躍出來投票，用民主方式面對罷免的選擇，用手上的選票決定城市未來。

陳其邁在中常會前受訪表示，高雄的事高雄人來決定，他會回去投票。民主實踐過程，投票是非常重要的意義，若不投票就是「別人幫你決定」；不管支持罷免或支持韓國瑜都應該去投票，表達自己的意見。

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