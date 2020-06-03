罷韓案投票日維安 高市規劃逾8000警力投入

罷免高雄市長韓國瑜案投票6日舉辦。警政署規劃支援500多名警力及高市警局7000多名警力，加上民防和義警等協助，預估將有8000多人投入，高市警察局並可隨時申請支援機動警力。

罷韓案投票將設置1823處投開票所。高雄市政府警察局相關主管今天表示，每個投開票所規劃進駐2名警力擔任維安警衛，並調度民防和義警等協助，維護秩序和治安。

相關主管表示，警政署長陳家欽5月26日到高市召開「高雄市第三屆市長罷免案治安維護工作聯合指揮所專案會議」時，除宣示嚴正執法及制裁暴力的決心，並同意調撥保安警察第五總隊等500多名警力支援，並隨時進行滾動式檢討調整支援機動警力，警政署接獲申請即全力支援。

另外，為因應「高雄市第三屆市長罷免案」維安，高雄地檢署及橋頭地檢署已組成因應小組，分別由雄檢檢察長莊榮松與橋檢檢察長洪信旭擔任召集人，兩個地檢署主任檢察官也將於投票當天分別率領檢察官進駐，以迅速因應投、開票期間可能發生涉及刑事責任的各種突發狀況。

莊榮松已指示檢警對於罷免案投票，不分陣營嚴正中立執法、全力排除不法，檢察官也會充當警方後盾，一同維護投票秩序。民眾請保持理性，切勿以身試法。