快訊

美國運輸部證實：16日起禁止中國客機飛往美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罷韓案投票日維安 高市規劃逾8000警力投入

中央社 / 高雄3日電
罷韓決戰黃金週「追念二二八」遊行3日晚間在高雄舉行，民眾撐起長長的民主黃布條，高喊「6月6日、非韓不投、堅定罷韓」。 中央社
罷韓決戰黃金週「追念二二八」遊行3日晚間在高雄舉行，民眾撐起長長的民主黃布條，高喊「6月6日、非韓不投、堅定罷韓」。 中央社

罷免高雄市長韓國瑜案投票6日舉辦。警政署規劃支援500多名警力及高市警局7000多名警力，加上民防和義警等協助，預估將有8000多人投入，高市警察局並可隨時申請支援機動警力。

罷韓案投票將設置1823處投開票所。高雄市政府警察局相關主管今天表示，每個投開票所規劃進駐2名警力擔任維安警衛，並調度民防和義警等協助，維護秩序和治安。

相關主管表示，警政署長陳家欽5月26日到高市召開「高雄市第三屆市長罷免案治安維護工作聯合指揮所專案會議」時，除宣示嚴正執法及制裁暴力的決心，並同意調撥保安警察第五總隊等500多名警力支援，並隨時進行滾動式檢討調整支援機動警力，警政署接獲申請即全力支援。

另外，為因應「高雄市第三屆市長罷免案」維安，高雄地檢署及橋頭地檢署已組成因應小組，分別由雄檢檢察長莊榮松與橋檢檢察長洪信旭擔任召集人，兩個地檢署主任檢察官也將於投票當天分別率領檢察官進駐，以迅速因應投、開票期間可能發生涉及刑事責任的各種突發狀況。

莊榮松已指示檢警對於罷免案投票，不分陣營嚴正中立執法、全力排除不法，檢察官也會充當警方後盾，一同維護投票秩序。民眾請保持理性，切勿以身試法。

罷免 韓國瑜 罷韓

延伸閱讀

韓國瑜引以色列為例 培養青創人才是高市戮力以赴目標

宏達電攜高市經發局、資策會 推廣新創團隊至國際

罷韓投票動員維持秩序 預估警民力人力近萬

「罷免韓國瑜是高雄人的危機」 高市議長臉書貼文援韓

相關新聞

聽到小英下動員令 韓國瑜沉默了幾秒這樣回

罷韓投票倒數，民進黨中常會今天通過「罷韓聲明」，呼籲高雄市民踴躍行使罷免投票公民權，黨主席蔡英文裁示通過這項提案，讓罷韓...

吳怡農出席罷韓活動 民眾高呼「選市長」

民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農，今晚出席罷韓團體「追念二二八遊行」，一行人從舊市議會步行到歷史博物館前，吳...

罷韓案投票日維安 高市規劃逾8000警力投入

罷免高雄市長韓國瑜案投票6日舉辦。警政署規劃支援500多名警力及高市警局7000多名警力，加上民防和義警等協助，預估將有...

晚間罷韓遊行1男子情緒激動與他人起衝突 被警方帶離

高雄市罷韓團體今天晚上舉辦「追念二二八」遊行，從舊高雄市議會走到鹽埕區歷史博物館、舊高雄市政府時，有一名看起來約30多歲...

遭質疑讓考察淪秀場 國民黨團批吳思瑤雙標到讓人無言

高雄市長韓國瑜遭罷免案周六投票，趕在罷韓前夕，在國民黨團運作下，立法院教育委員會明將前往高雄考察韓推動雙語教學成效，遭民...

繼交大「陪媽媽專車」後 台大、台師大學生會長表態挺罷韓

高雄市長韓國瑜罷免案周六登場，先有交大學生會推出「返鄉陪媽媽專車」限設籍高雄的學生搭乘，被外界質疑是假陪親、真罷韓，台大...

韓家軍6月6日不集結 韓國瑜「不投票」言論奏效

罷免高雄市長韓國瑜案將於6月6日舉行罷免投票，韓國瑜後援會機車班長羅結東及妻子謝味珍皆表示，韓家軍貪吃蛇車隊多數成員於投...

不放棄挺韓 藍黨團策動立院教委會明考察高雄雙語教育

高雄市長韓國瑜遭罷免案周六投票，趕在罷韓前夕，在國民黨團運作下，立法院教育委員會明天將前往高雄考察韓推動雙語教學成效。國...

民進黨中常會討論罷韓 柯建銘笑指陳其邁「這案當然要過」

民進黨中常會今天在會中通過中常委沈發惠提案，呼籲高雄市民無論支持罷韓或反對，都應出來投票行使公民權利。據轉述，討論該案時...

影／民進黨介入罷韓？黨發言人比「66手勢」籲市民投票

罷韓本周末登場，民進黨內不少民代響應罷韓活動，民進黨多次宣稱罷免案由民間發起，只是民進黨雖屢次否認介入，外界仍有不少質疑...

回應王金平挺韓國瑜 鄭照新：市府會做出成績不辜負王

罷韓投票案本周六登場，立法院前院長王金平今天表態「挺韓」，希望「韓國瑜能夠做好做滿」。高市新聞局長鄭照新對此表示，王院長...

民進黨中常會通過「罷韓聲明」 鄭照新希望沒過多政治干預

罷韓投票6月6日登場，民進黨中常會今天通過中常委沈發惠提出的「罷韓聲明」，呼籲高雄市民踴躍出席行使罷免投票公民權，共同...

熱門新聞

聽到小英下動員令 韓國瑜沉默了幾秒這樣回

補助車票惹議 交大學生會「急轉彎」

罷免倒數三天 王金平：盼韓國瑜做好做滿，不會去投票

民進黨中常會提「罷韓聲明」鼓勵投票 蔡英文裁示通過

【即時短評】蔡總統 你怎麼還沒跟美國人民站在一起？

吳怡農鼓勵罷韓正反方出來投票社會才融洽 孫大千：把大家當小孩嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。