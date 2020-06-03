罷韓案投票倒數 尹立投票通知單已送達

罷免高市長韓國瑜案投票倒數計時。罷韓團體提議人、「Wecare高雄」發起人尹立多次表示未收到投票通知單。高雄市選委會今天表示，已由設籍里的鄰長送達其辦公室。

罷韓案投票6月6日舉辦，尹立日前在公開場合多次表示尚未收到投票通知單，也不知原委。

對於尹立反映，高雄市選舉委員會發布新聞稿說明，據里鄰長表示，對於送達投票通知單，為慎重起見全力投遞，希望能親自交給本人，但該屋目前整修中，無信箱也無人居住，以致無法投遞，已改送其辦公室。

高市選委會表示，有關罷免投票通知單，各區公所已陸續於5月31日送達，如有投票人仍未收到投票通知單，可向戶籍所在地的里幹事、里長或區公所民政課反映處理。

高市選委會也說明投票通知單是屬服務通知性質，投票日當天未攜帶或遺失投票通知單，仍可帶國民身分證、印章逕行前往投票所投票。