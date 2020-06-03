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民進黨、罷韓分進合擊 吳怡農今南下高雄聲援
六月六日罷韓投票倒數，民進黨高雄市黨部主委趙天麟昨天表示，市黨部已發出一○四萬封簡訊、五萬封信給黨員，呼籲踴躍投票罷免高雄市長韓國瑜；投票當天將成立緊急應變小組，若民眾在投票過程遇到違法監票、干擾、監視，可立即反映。
罷韓團體持續遊行，高舉罷韓黃絲帶。從今晚起到選前之夜，罷韓遊行連續三天主題分別是追念二二八、六四撐香港、重回美麗島；今晚遊行將從高雄舊市議會出發，特別來賓是從台北南下聲援的民進黨智庫副執行長吳怡農。
趙天麟昨天拜訪民進黨高雄市議會黨團，討論罷韓行動；趙天麟也與立委管碧玲召開罷韓座談會，邀請上百位里長、後援會幹部、民進黨員參加。民進黨高雄市議員康裕成說，罷韓若沒過關，高雄人會很漏氣；議員郭建盟則信心喊話，稱罷免會過關。
趙天麟也說，對於挺韓民眾稱要監票，如果是在下午四點後監看開票，這是大家的權利，予以尊重；若是投票進行時、在距投票所卅公尺內的監視行為，會請警方、選監小組委員處理。
議員陳致中建議，最後幾天，市黨部可與罷韓團體分進合擊宣傳，包括車隊掃街，讓更多市民勇敢出來投票。趙天麟說，黨部會立即規畫，並用最適切方式進行。
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