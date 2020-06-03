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韓國瑜聲請暫停罷免 昨法院駁回確定

聯合報 / 記者賴佩璇蔡孟妤／連線報導
高雄市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
高雄市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

高雄市長韓國瑜日前聲請暫停執行罷免投票，最高行政法院認為罷免權是人民受憲法保障的參政權，停止投票對公益造成重大不利影響，更甚於繼續進行對韓國瑜的損害，昨天裁定駁回，全案確定，周六罷免投票照常舉行。高雄市新聞局長鄭照新說，市府專注市政，未參與過程，尊重律師專業。

合議庭表示，依現有證據資料，難以認定原處分合法性有疑義。罷免權是人民參政權，憲法規定被選舉人得由原選舉區依法罷免之。地方首長就職後其言行操守、施政作為或議事表現應受人民監督檢驗而負政治責任，此為憲法基於直接民權所設制度。

裁定指出，「罷免程序停止進行」，韓得以避免因若通過罷免案致市長職務遭解除的風險，較諸「罷免程序繼續進行」，高雄市民得經由投票決定是否撤回對韓的委託，實現憲法賦予人民直接行使罷免權的公益。

罷免 韓國瑜 罷韓

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