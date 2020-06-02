居家檢疫者能投票？ 阿中：規定不行

針對罷韓投票在即，居家隔離或檢疫的民眾能否出門投票？疫情中心指揮官陳時中2日回應表示，他心裡傾向居家隔離、檢疫者都可以投票，但根據SARS後的經驗與法律規定是不行。副指揮官陳宗彥則說，任何選舉都得依照中選會規定，目前還沒收到相關問題諮詢。

居家檢疫不能投票

中央疫情指揮中心指揮官陳時中2日宣佈沒有新增確診案例，累計有427人解除隔離，但他提醒：「世界疫情其實還是在上升，每天都以平均10萬人的案例增加中，但國內經過這麼長的時間，已經連續51天沒有本土案例。」他說，不過還是要提醒民眾將個人防疫網、防疫線建立起來，才能確保台灣的安全。

而罷韓投票將至，居家檢疫或隔離者是否能外出投票？陳時中表示：「根據SARS的經驗與法律規定，是列為不能去投票，不過現在我國除了相關防疫新生活外，沒有另做其它規定。」副指揮官陳宗彥則補充說：「任何選舉都得依照中選會規定，目前還沒收到相關的問題諮詢。」

地方普篩沒效益

針對彰化縣政府表示將和台大公衛學院聯手，超前中央腳步進行萬人血清研究。對此專家小組召集人張上淳表示，台灣的病毒盛行率太低，試劑又有偽陰陽性的問題，「誤差恐怕會很大，對於防範疫情沒有幫助。」陳時中則補充說：「研究應會花不少時間，還是祝他們成功。」

有媒體問到是否與新北市長侯友宜向行政院施壓，才促成指揮中心一級開設，陳時中回應表示，立法院2月25日通過特別條例後，總統發佈生效時即規劃將指揮中心由二級提升為一級，並非他的決定。他說：「蘇院長有他自己的考量，我個人不會去要求長官要怎麼做，因為每個政務官都有需要遵守的倫理。」

【更多精采內容，詳見 】