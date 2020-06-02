罷韓投票將登場 高雄千名居家檢疫者不得投票
罷韓投票步入倒數，指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，發燒者只要戴口罩、手套就能投票，投票所也備有口罩給少數沒帶的民眾使用，但高雄市約1000名居家檢疫者依規定不得投票。
高雄市長韓國瑜罷免投票將於6月6日舉行，沒戴口罩、發燒或居家檢疫者能否投票，引發網友議論。
根據中央流行疫情指揮中心統計，全台居家隔離者共8人、初步看來沒有高雄民眾；居家檢疫者約9000人，其中高雄市居家檢疫者約1000人。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，發燒者只要遵照投票所規定，例如保持社交距離、戴口罩、戴手套等就能投票，投票所也會準備口罩給少數沒帶口罩的民眾使用。
至於居家隔離、檢疫者能否投票，陳時中說，他個人傾向可以投票，但根據規定，居家隔離、檢疫者不能出門，因此不能投票。
指揮中心副指揮官陳宗彥受訪時進一步說明，投票是民眾的基本權益，居家隔離、檢疫者也有投票權，但疫情延燒至今全台不只辦理罷免投票，也曾辦理多次村里長補選，依照中華民國中央選舉委員會防疫期間規定，居家隔離、檢疫者一律不可投票。
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